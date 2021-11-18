Древние артефакты Тараза увидели жители Туркестана

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О том, какие дары привез в Туркестан этнокараван «Великий Шелковый путь» из Жамбылской области, а также о том, какие открытия для себя сделали туркестанцы, читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».

В рамках дней Жамбылской области, в честь 30-летия Независимости страны и 175-летия великого Жамбыла Жабаева этнокараван «Великий Шелковый путь. Из глубины истории - в колыбель тюрков» побывал в Туркестане.

Груженые верблюды с погонщиками, всадники на лошадях, восточные красавицы – все в красочных национальных одеждах. Жамбылцы привезли в «колыбель тюрков» Туркестан древние артефакты, искусных ремесленников и талантливых музыкантов, создав атмосферу средневекового города.

«По инициативе и при поддержке Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева Туркестан кардинально преобразился», - сказал на открытии Дней культуры аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев. - Мы стали свидетелями превращения Туркестана в столицу Туркестанской области. Этот город является колыбелью тюркского мира. Дни Жамбылской области в Туркестане направлены на укрепление духовно-культурных связей и взаимоотношений двух регионов. Жамбылцы также вносят свой вклад в процветание священного города. Тараз и Туркестан могут обмениваться опытом по вопросам развития туристического потенциала. Выражаем огромную благодарность за теплый прием».

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев отметил, что идея Елбасы Нурсултана Назарбаева сделать Туркестан духовной столицей всех тюркоязычных государств воплотилась в жизнь.

«Мы стали свидетелями возрождения и обновления древнего Туркестана. Все мы знаем, какой особый вклад в проведение 1500-летия Туркестана внесли жамбылцы. Возведенный Жамбылской областью «Приемный центр» сегодня оказывает качественные услуги туристам. Мы рады приветствовать караван на священной земле Туркестана», - отметил Умирзак Шукеев.

















В рамках Дней Жамбылской области в течение двух дней в Туркестане пользовалась огромной популярностью у горожан передвижная выставка древних артефактов «Тараз – Ұлы даланың көне шаһары».

«По инициативе акима Жамбылской области Бердибека Машбековича Сапарбаева были организованы масштабные мероприятия - Дни культуры Жамбылской области в Туркестане, - рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» директор государственного историко-культурного музея-заповедника «Памятники древнего Тараза» Нурлан Быкыбаев. - В программе дней культуры приняли участие и сотрудники нашего историко-культурного музея-заповедника «Памятники древнего Тараза». Повезли мы в Туркестан всё самое лучшее, самое уникальное. Многие наши экспонаты вообще не имеют аналогов в других музеях республики. Это и нумизматическая коллекция, и предметы археологии, начиная от раннего средневековья и заканчивая поздним средневековьем».

Отметим, что музей-заповедник «Памятники древнего Тараза», включающий в себя десятки интереснейших объектов, достопримечательностей Жамбылской области, активно пропагандирует историко-культурные ценности древней жамбылской земли. Выездные выставки, на которых экспонируются уникальные артефакты эпохи древнего Тараза, побывали не только в столице Казахстана, но и во всех районах Жамбылской области. С наступлением пандемии и санитарно-эпидемиологических ограничений деятельность сотрудников этого музея-заповедника перешла, в основном, в онлайн режим.

«Наши южные города сейчас в «зеленой зоне», и послабление карантинных мер дало возможность популяризировать наше историко-культурное наследие в сопредельных с нашей областью городах. И мы будем продолжать, по мере возможности, знакомить с уникальными экспонатами нашего заповедника-музея горожан других областей и городов нашей страны», - рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» заместитель директора по научной части государственного историко-культурного музея-заповедника «Памятники древнего Тараза» Галия Алимжанова.





По ее словам, выставка древних артефактов «Тараз – Ұлы даланың көне шаһары» пользовалась у туркестанцев большим успехом.

«В первый день мы организовали выставку на территории этноаула, прилегающего к историко-культурному комплексу заповедника-музея «Азрет-Султан», центром которого является знаменитый мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави. На второй день выставка была организована в фойе Конгресс-холле, на сцене которого с большим успехом прошел концерт артистов нашей областной филармонии. Повезли мы многочисленную коллекцию предметов быта из керамики, коллекцию ювелирных украшений, в том числе два клада. Один из этих кладов действительно уникален - полкилограмма древних серебряных монет. Клад бесценен тем, что подобные монеты и в таком объёме встречаются впервые. А в целом подбор наших экспонатов характеризует высокий уровень развития средневекового Тараза как эталона средневековой городской культуры», - пояснила заместитель директора по научной части государственного историко-культурного музея-заповедника «Памятники древнего Тараза».









Отметим, что интерес посетителей обычно вызывает подборка экспонатов из керамики. Ведь в древнем Таразе существовало высокоразвитое производство гончарных изделий, что неудивительно, так как по всему югу Жамбылской области имеются весьма ценные глинистые почвы, пригодные для изготовления керамических изделий.









С древних времен здесь развивалось, а в средневековье и процветало, гончарное производство. Даже сегодня стоит в Таразе копнуть – можно наткнуться на древние черепки. И не только в ходе археологических раскопок, но зачастую просто при рытье котлованов строители находят большие объемы древней посуды - хумы, горшки, блюда, керамические светильники и прочее. Затем музейные реставраторы собирают отдельные фрагменты и восстанавливают древние артефакты.









«Богата и разнообразна наша коллекция керамики, выполненная из местной глины, - продолжает Галия Алимжанова. - Караханидские блюда XI – XII веков отличаются вихревой розеткой по центру, разнообразной палитрой красок, не выцветших за тысячу лет и сохранивших яркость до наших дней. Много огромных сосудов - хумов, которые закапывали в землю для хранения продуктов, как в холодильнике. Имеются в нашей коллекции богато орнаментированные сфероконусы - маленькие сосудики, или флаконы, в которых хранили жидкости, масла, благовония, лекарства и яды. Интересны светильники «чераги», покрытые глазурью. Украшением черага является так называемая «пята» - наконечник на крышке, который удобно брать. Его орнаментировали, украшали тонкой, ажурной вязью. Заметим, что это вещи, которыми люди пользовались в повседневности. Есть большие фрагменты от массивных светильников, выполненные из меди, бронзы, есть «пята» с шестиугольной звездой - «звезда Давида». Ведь все религиозные конфессии присутствовали в древнем Таразе».

Но особый интерес посетителей выставок жамбылских артефактов, конечно же, к экспозиции древних монет.

«В наших фондах есть тюргешские монеты, караханидские, китайской империи Тан. Много китайских монет в коллекции музея-заповедника «Памятники древнего Тараза». Но вот монеты эпохи Саманидов – это впервые в этом году был найден клад с такими монетами. Совершенно случайно посреди чистого поля в Байзакском районе житель Тараза Рафаэль Искандеров нашел клад - полкилограмма древних серебряных монет. Клад обнаружен в окрестностях средневекового городища Нижний Барысхан, который является одним из объектов нашей дирекции «Государственный историко-культурный заповедник-музей «Памятники древнего Тараза». Нахождение этого клада говорит в пользу того, что Тараз действительно был «городом купцов», здесь велась международная торговля, находились представители различных стран и торговых направлений из Китая, Европы, прибывавшие по караванным путям, в том числе и саманидские купцы. Саманидские дирхемы имели достаточно широкое хождение в средневековой торговле, были показателем финансового благополучия человека», - говорит Галия Алимжанова.

Известно, что в средние века в Таразе был свой монетный двор и печатались свои деньги. Ведь каждый сколь-нибудь выдающийся правитель того времени считал престижным открыть свой монетный двор. Но не каждый правитель, не каждый город могли себе это позволить. Тараз на протяжении веков оставался центром цветной металлургии, ведь здесь были многочисленные серебряные рудники. Торговля велась не только шелком, но и предметами обихода, ювелирными украшениями, можно было купить слитки золота, серебра. В знаменитом таразском золотом кладе, найденном несколько лет назад на раскопках древнего городища – полуразбитый кувшин с почти ста ювелирными предметами, - были и золотые слитки, что также говорит о том, что велась торговля на золотые и серебряные слитки.









«В общей сложности нашу экспозицию посмотрели около шестисот человек, - отметила Галия Алимжанова. - Это люди разных возрастных категорий, разного рода занятий. Приходили к нам о пожилые люди, и молодежь. Много было студентов, школьников, они очень живо интересовались историей и содержанием экспонатов. Выставка получила очень хороший отзыв от горожан Туркестана. Многие из них, как оказалось, даже не подозревали о существовании в соседнем Таразе такого богатого музейного комплекса «Древний Тараз», где выставляются экспонаты, найденные здесь же, на археологических раскопках».

«В Таразе действует пока единственный в Казахстане и Центральной Азии музей под открытым небом - «Древний Тараз», в котором собраны экспонаты, найденные во время археологических работ на древнем городище, - говорит Нурлан Быкыбаев. - Больше нет у нас в стране таких музейных экспозиций, составленных только из найденных тут же, на раскопках, артефактов. Впервые в истории Казахстана появился музейный комплекс, состоящий из музея под открытым небом и стационарного музея. Сто процентов экспонатов найдены здесь же, во время раскопок».

















За годы археологических раскопок древнего городища, начатых в 2011 году, археологи нашли порядка 50 тысяч артефактов VI-XII веков, средневековую цитадель, мечеть VIII - IX веков, медресе, алтарь огнепоклонников, зиндан, набережную древнего русла реки Талас, фундаменты жилых строений. Здание музея состоит из трех уровней обзора площадью 1 200 квадратных метров. Территория раскопок составляет 6 гектаров, из которых пока исследована только треть, археологи добрались до слоев XII – XIII веков. Как утверждали ученые-историки, здесь под толщей асфальта скрыт древний город, возраст которого насчитывает, по меньшей мере, две тысячи лет. Раскопки подтвердили правильность решения.

«В Великой Степи Казахстана несколько сот древних городов, которые за века превратились в курганы. Сегодня выясняется, что наши предки не были полудикими кочевниками, а строили города, развивали ремесла, искусства, науки. Определенная часть народа кочевала в поисках сочной травы и чистой воды для скота. Но были и те, кто возвел множество городов здесь, на юге. Причем городов, оснащенных добротной инфраструктурой – водопроводом, канализацией. Вспоминается, как на открытии археологического парка «Древний Тараз» в 2015 году, в дни празднования в Таразе 550-летия Казахского ханства, Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев побывал в только что построенном музее, осмотрел территорию раскопок. Выслушав пояснения историков и археологов, Елбасы заметил, что никакие письменные, книжные описания не могут стать весомым доказательством существования древней культуры. Вот реальные доказательства, сказал тогда Елбасы, указывая на объекты раскопок как на доказательство того, что на территории нашей страны существовала высокоразвитая городская культура», - заметила Галия Алимжанова.

За свою более чем двухтысячелетнюю историю город Тараз испытал периоды расцвета и упадка, разрушительных войн и возрождения, пережил множество переименований. Множество раз город Тараз бывал разрушен, и следы этих разрушений сегодня находят археологи – пепел, обожженные артефакты. Но каждый раз после разрушений люди возвращались на пепелище и восстанавливали, возрождали город. Тараз, как птица Феникс, каждый раз возрождается. Рим называют «вечным городом». В Азии таким «вечным городом» является Тараз.