Драма и комедия Дариги Бадыковой

«Ыстық ұя» — это четвертый продюсерский проект Дариги Бадыковой, и третий по счету, перешагнувший миллиардную отметку.

Фото: Kinopark

В списке самых кассовых казахстанских фильмов за все время, драме «Ыстық ұя» удалось занять вторую строчку, уступив место лишь первой части франшизы «Таптым-ау сені», снятой также Даригой Бадыковой. Ромком поставил абсолютный рекорд среди отечественных картин, который по сей день не удалось превзойти никому. Продолжение истории о Сауле и Жексене в рейтинге «миллиардников» оказалось на одиннадцатом месте.

№ Название фильма Дата выхода Валовый сбор, в тг 1 Таптым-ау сені 01.12.2023 1 834 702 810 2 Ыстық ұя 01.10.2025 1 754 600 300 3 Дәстүр 28.12.2023 1 730 173 992 4 Патруль. Последний приказ 10.04.2025 1 727 008 730 5 Молда 20.02.2025 1 558 337 191 6 Заманback 17.10.2024 1 479 987 313 7 Қолыңнан келсе алып қаш 21.08.2025 1 402 320 000 8 Брат или брак 3 01.03.2024 1 300 927 640 9 Qazaq alemi 19.12.2024 1 287 311 806 10 Бизнес по-казахски в Индии 29.12.2022 1 281 598 850 11 Таптым-ау сені 2 28.11.2024 1 198 850 506 12 Бизнес по-казахски в Турции 30.12.2021 1 185 801 720 13 Qaitadan 04.09.2025 1 102 978 730 14 Жездуха 15.02.2024 1 094 430 410 15 Рэкетир 3 13.02.2025 1 062 743 800 16 Хотя бы в кино 2 27.04.2023 1 030 366 920 17 Қазақша бизнес Бразилияда 28.12.2023 1 000 000 000

Данные кассовых сборов предоставлены дистрибьюторами SulpakCinema, ASCARCinema, AsanaFilm

По словам кинопоказчиков, успех Дариги Бадыковой — это уникальный случай для отечественного кинематографа.

Фото: Kinopark

— В ответ на критику, Дарига выпустила драму, и снова случилось 100% попадание в аудиторию, ведь для многих зрителей фильм стал своего рода терапией. Люди выходили с сеансов со слезами на глазах, оставляли отзывы и благодарили создателей в социальных сетях. Сняв поистине народный хит, Дарига показала себя не только в качестве блестящей актрисы, но и состоявшегося продюсера, в очередной раз доказав, что для нее не важны ни принадлежность к какому-то жанру, ни время выхода в прокат, ни конкуренция с другими фильмами. По большому счету, конкурентов-то у нее не осталось, так как ее собственные картины теперь соревнуются между собой, — прокомментировал Ерлан Бухарбаев, PR-директор сети кинотеатров Kinopark Theatres.

Фото: Kinopark

В центре сюжета «Ыстық ұя» — Галия, которая возвращается из Кореи в родную деревню, в дом, построенный родными на ее деньги. Поначалу родственники встречают ее очень тепло. Однако, когда скрытые конфликты и обиды выходят на поверхность, раскрываются истинные отношения в семье… Главных героев на экране воплотили популярные казахстанские актеры Дарига Бадыкова, Олжас Абай, Шамшагуль Мендиярова и Ержан Тусупов.