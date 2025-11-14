РУ
телерадиокомплекс президента РК
    18:30, 13 Ноябрь 2025

    Драма и комедия Дариги Бадыковой

    Попробовав свои силы в драматическом жанре, Дариге Бадыковой вновь удалось выпустить хит. Согласно данным системы онлайн отчетности Rentrak и дистрибьюторов, за весь период проката (02.10.2025-09.11.2025) фильм «Ыстық ұя» заработал больше 1,7 млрд тенге, передает агентство Kazinform. 

    Фото: Kinopark

    «Ыстық ұя» — это четвертый продюсерский проект Дариги Бадыковой, и третий по счету, перешагнувший миллиардную отметку.

    «Ыстық ұя» 
    Фото: Kinopark

    В списке самых кассовых казахстанских фильмов за все время, драме «Ыстық ұя» удалось занять вторую строчку, уступив место лишь первой части франшизы «Таптым-ау сені», снятой также Даригой Бадыковой. Ромком поставил абсолютный рекорд среди отечественных картин, который по сей день не удалось превзойти никому. Продолжение истории о Сауле и Жексене в рейтинге «миллиардников» оказалось на одиннадцатом месте.

    Название фильма

    Дата выхода

    Валовый сбор, в тг

    1

    Таптым-ау сені

    01.12.2023

    1 834 702 810

    2

    Ыстық ұя

    01.10.2025

    1 754 600 300

    3

    Дәстүр

    28.12.2023

    1 730 173 992

    4

    Патруль. Последний приказ

    10.04.2025

    1 727 008 730

    5

    Молда

    20.02.2025

    1 558 337 191

    6

    Заманback

    17.10.2024

    1 479 987 313

    7

    Қолыңнан келсе алып қаш

    21.08.2025

    1 402 320 000

    8

    Брат или брак 3

    01.03.2024

    1 300 927 640

    9

    Qazaq alemi

    19.12.2024

    1 287 311 806

    10

    Бизнес по-казахски в Индии

    29.12.2022

    1 281 598 850

    11

    Таптым-ау сені 2

    28.11.2024

    1 198 850 506

    12

    Бизнес по-казахски в Турции

    30.12.2021

    1 185 801 720

    13

    Qaitadan

    04.09.2025

    1 102 978 730

    14

    Жездуха

    15.02.2024

    1 094 430 410

    15

    Рэкетир 3

    13.02.2025

    1 062 743 800

    16

    Хотя бы в кино 2

    27.04.2023

    1 030 366 920

    17

    Қазақша бизнес Бразилияда

    28.12.2023

    1 000 000 000

    Данные кассовых сборов предоставлены дистрибьюторами SulpakCinema, ASCARCinema, AsanaFilm

    По словам кинопоказчиков, успех Дариги Бадыковой — это уникальный случай для отечественного кинематографа.

    Дарига Бадыкова
    Фото: Kinopark

    — В ответ на критику, Дарига выпустила драму, и снова случилось 100% попадание в аудиторию, ведь для многих зрителей фильм стал своего рода терапией. Люди выходили с сеансов со слезами на глазах, оставляли отзывы и благодарили создателей в социальных сетях. Сняв поистине народный хит, Дарига показала себя не только в качестве блестящей актрисы, но и состоявшегося продюсера, в очередной раз доказав, что для нее не важны ни принадлежность к какому-то жанру, ни время выхода в прокат, ни конкуренция с другими фильмами. По большому счету, конкурентов-то у нее не осталось, так как ее собственные картины теперь соревнуются между собой, — прокомментировал Ерлан Бухарбаев, PR-директор сети кинотеатров Kinopark Theatres.

    «Таптым-ау сені»,
    Фото: Kinopark

    В центре сюжета «Ыстық ұя» — Галия, которая возвращается из Кореи в родную деревню, в дом, построенный родными на ее деньги. Поначалу родственники встречают ее очень тепло. Однако, когда скрытые конфликты и обиды выходят на поверхность, раскрываются истинные отношения в семье… Главных героев на экране воплотили популярные казахстанские актеры Дарига Бадыкова, Олжас Абай, Шамшагуль Мендиярова и Ержан Тусупов.

    Культура Кинематограф Новости кино Общество Казахское кино Кинотеатры
    Махаббат Сыздыкова
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
