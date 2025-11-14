Драма и комедия Дариги Бадыковой
Попробовав свои силы в драматическом жанре, Дариге Бадыковой вновь удалось выпустить хит. Согласно данным системы онлайн отчетности Rentrak и дистрибьюторов, за весь период проката (02.10.2025-09.11.2025) фильм «Ыстық ұя» заработал больше 1,7 млрд тенге, передает агентство Kazinform.
«Ыстық ұя» — это четвертый продюсерский проект Дариги Бадыковой, и третий по счету, перешагнувший миллиардную отметку.
В списке самых кассовых казахстанских фильмов за все время, драме «Ыстық ұя» удалось занять вторую строчку, уступив место лишь первой части франшизы «Таптым-ау сені», снятой также Даригой Бадыковой. Ромком поставил абсолютный рекорд среди отечественных картин, который по сей день не удалось превзойти никому. Продолжение истории о Сауле и Жексене в рейтинге «миллиардников» оказалось на одиннадцатом месте.
|
№
|
Название фильма
|
Дата выхода
|
Валовый сбор, в тг
|
1
|
Таптым-ау сені
|
01.12.2023
|
1 834 702 810
|
2
|
Ыстық ұя
|
01.10.2025
|
1 754 600 300
|
3
|
Дәстүр
|
28.12.2023
|
1 730 173 992
|
4
|
Патруль. Последний приказ
|
10.04.2025
|
1 727 008 730
|
5
|
Молда
|
20.02.2025
|
1 558 337 191
|
6
|
Заманback
|
17.10.2024
|
1 479 987 313
|
7
|
Қолыңнан келсе алып қаш
|
21.08.2025
|
1 402 320 000
|
8
|
Брат или брак 3
|
01.03.2024
|
1 300 927 640
|
9
|
Qazaq alemi
|
19.12.2024
|
1 287 311 806
|
10
|
Бизнес по-казахски в Индии
|
29.12.2022
|
1 281 598 850
|
11
|
Таптым-ау сені 2
|
28.11.2024
|
1 198 850 506
|
12
|
Бизнес по-казахски в Турции
|
30.12.2021
|
1 185 801 720
|
13
|
Qaitadan
|
04.09.2025
|
1 102 978 730
|
14
|
Жездуха
|
15.02.2024
|
1 094 430 410
|
15
|
Рэкетир 3
|
13.02.2025
|
1 062 743 800
|
16
|
Хотя бы в кино 2
|
27.04.2023
|
1 030 366 920
|
17
|
Қазақша бизнес Бразилияда
|
28.12.2023
|
1 000 000 000
Данные кассовых сборов предоставлены дистрибьюторами SulpakCinema, ASCARCinema, AsanaFilm
По словам кинопоказчиков, успех Дариги Бадыковой — это уникальный случай для отечественного кинематографа.
— В ответ на критику, Дарига выпустила драму, и снова случилось 100% попадание в аудиторию, ведь для многих зрителей фильм стал своего рода терапией. Люди выходили с сеансов со слезами на глазах, оставляли отзывы и благодарили создателей в социальных сетях. Сняв поистине народный хит, Дарига показала себя не только в качестве блестящей актрисы, но и состоявшегося продюсера, в очередной раз доказав, что для нее не важны ни принадлежность к какому-то жанру, ни время выхода в прокат, ни конкуренция с другими фильмами. По большому счету, конкурентов-то у нее не осталось, так как ее собственные картины теперь соревнуются между собой, — прокомментировал Ерлан Бухарбаев, PR-директор сети кинотеатров Kinopark Theatres.
В центре сюжета «Ыстық ұя» — Галия, которая возвращается из Кореи в родную деревню, в дом, построенный родными на ее деньги. Поначалу родственники встречают ее очень тепло. Однако, когда скрытые конфликты и обиды выходят на поверхность, раскрываются истинные отношения в семье… Главных героев на экране воплотили популярные казахстанские актеры Дарига Бадыкова, Олжас Абай, Шамшагуль Мендиярова и Ержан Тусупов.