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    16:04, 08 Июль 2025 | GMT +5

    Драка в автобусе Алматы: одного из участников задержали

    В социальных сетях появилось видео инцидента, произошедшего в одном из городских автобусов Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Драка в автобусе Алматы: одного из участников задержали
    Кадр из видео

    На видео зафиксировано, как мужчина в белой рубашке наносит удары по спине и голове пожилого пассажира. По информации из публикации, конфликт произошел из-за якобы приставаний пожилого человека к несовершеннолетней девочке.

    По данному факту отдел полиции при управлении полиции Ауэзовского района начал проверку.

    — Правонарушитель установлен и задержан. Все обстоятельства инцидента, в том числе местонахождение потерпевшего, устанавливается. По результатам проверки будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством, — прокомментировали в пресс-службе департамента полиции города.

    Ранее сообщалось, что в автобусах Шымкента участились инциденты с пассажирами. 

    Теги:
    Транспорт Автобус Драка Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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