Драка в автобусе Алматы: одного из участников задержали

На видео зафиксировано, как мужчина в белой рубашке наносит удары по спине и голове пожилого пассажира. По информации из публикации, конфликт произошел из-за якобы приставаний пожилого человека к несовершеннолетней девочке.

По данному факту отдел полиции при управлении полиции Ауэзовского района начал проверку.

— Правонарушитель установлен и задержан. Все обстоятельства инцидента, в том числе местонахождение потерпевшего, устанавливается. По результатам проверки будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством, — прокомментировали в пресс-службе департамента полиции города.

Ранее сообщалось, что в автобусах Шымкента участились инциденты с пассажирами.