В автобусах Шымкента участились инциденты с пассажирами

Общественное внимание привлек недавний инцидент в автобусе маршрута №21. По словам очевидцев, ссора началась из-за давки в салоне. Одна женщина случайно толкнула другую, после чего между ними вспыхнула ссора, перешедшая в взаимные оскорбления и драку. В результате потасовки одна из участниц лишилась пряди волос. Обе женщины обратились в полицию, возбуждено уголовное дело.

Другой случай произошёл с 34-летним водителем автобуса маршрута №52 Максатом Жолаем. Конфликт возник после того, как он потребовал от одного из пассажиров оплатить проезд. Мужчина повёл себя агрессивно и предложил водителю выйти из автобуса. На остановке на Жолая напали трое подростков. Его избили, ударили молотком по голове и кастетом по лицу.

Пострадавшего доставили в реанимацию. Позже его состояние стабилизировалось, и он был переведён в общую палату. По данному факту возбуждено уголовное дело, однако под стражу взят только один из подозреваемых.

— По обоим фактам полицией возбуждены уголовные дела. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По итогам расследования будет принято процессуальное решение, — сообщили в ДП Шымкента.

По словам водителей, подобные инциденты в общественном транспорте происходят нередко. Пассажиры часто нарушают порядок. Одни сквернословят, другие ссорятся из-за мест, создавая шум и помехи. Все это отвлекает водителей и напрямую влияет на безопасность движения.

— В день мы перевозим огромное количество людей, и, к сожалению, многие из них ведут себя агрессивно. Они кричат, мешают управлять автобусом. Часто возникают конфликты из-за мест, пассажиры отказываются выходить на требуемых остановках, приходится ждать. Приходится вмешиваться, насколько хватает сил — кто-то слушается, кто-то нет. Бывают и абсурдные жалобы. Например, одна пожилая женщина возмущалась, что автобус качается и шумит. Но ведь это техника, она не может стоять неподвижно. Все это бьет по нервам, особенно с возрастом. Хотя у нас у всех большой стаж, мы продолжаем работать, — поделились водители.

Напомним, за последнее время в Астане зафиксировано несколько дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта. В акимате столицы прокомментировали условия работы водителей.