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    14:39, 26 Июнь 2025 | GMT +5

    Драка со смертельным исходом в Талдыкоргане: возбуждено дело

    В Талдыкоргане конфликт между мужчинами завершился трагедией — один из участников драки скончался от ножевого ранения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Нож
    Фото: Kazinform

    В соцсетях появилось видео с места происшествия. По предварительным данным, ночью 26 июня в микрорайоне Восточный вспыхнула ссора между молодыми людьми, которая переросла в драку с применением ножа. В результате один из участников получил смертельное ранение и скончался на месте. Подозреваемый, 2003 года рождения, задержан. 

    Как сообщили в департаменте полиции области Жетысу, по данному факту возбуждено уголовное дело.

    — Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся следственные мероприятия. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению, — прокомментировали в пресс-службе ДП.

    Ранее в Алматы произошла драка между мужчинами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения. Полиция возбудила уголовное дело. 

    Теги:
    Регионы Область Жетысу Драка Убийство Происшествия Талдыкорган
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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