Драка со смертельным исходом в Талдыкоргане: возбуждено дело

В соцсетях появилось видео с места происшествия. По предварительным данным, ночью 26 июня в микрорайоне Восточный вспыхнула ссора между молодыми людьми, которая переросла в драку с применением ножа. В результате один из участников получил смертельное ранение и скончался на месте. Подозреваемый, 2003 года рождения, задержан.

Как сообщили в департаменте полиции области Жетысу, по данному факту возбуждено уголовное дело.

— Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся следственные мероприятия. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению, — прокомментировали в пресс-службе ДП.

Ранее в Алматы произошла драка между мужчинами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения. Полиция возбудила уголовное дело.