Драка мужчин «с ножом» попала на видео в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Драку мужчин «с ножом» на парковке одного из ТРЦ сняли на видео в Алматы. Их наказали, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Очевидцы в сети сообщили, что инцидент произошел на автопарковке торгово-развлекательного центра «Dostyk Plaza». На кадрах видно, как один из участников потасовки, достал из автомобиля предмет, похожий на нож.

В пресс-службе департамента полиции заявили, что потасовка произошла днем 17 февраля в Медеуском районе.

«Оба участника конфликта на паркинге ТРЦ задержаны и доставлены в управление полиции Медеуского района. Мужчины 1990 и 1994 годов рождения привлечены к административной ответственности по статье 434 КРКоАП. В результате проверки выяснилось, что нож в руке одного из оппонентов оказался игрушечным. Материалы административного производства направлены в СМАС Алматы», - уточнили в департаменте полиции.