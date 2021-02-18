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    13:00, 18 Февраль 2021 | GMT +6

    Драка мужчин «с ножом» попала на видео в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Драку мужчин «с ножом» на парковке одного из ТРЦ сняли на видео в Алматы. Их наказали, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    Очевидцы в сети сообщили, что инцидент произошел на автопарковке торгово-развлекательного центра «Dostyk Plaza». На кадрах видно, как один из участников потасовки, достал из автомобиля предмет, похожий на нож.

    В пресс-службе департамента полиции заявили, что потасовка произошла днем 17 февраля в Медеуском районе.

    «Оба участника конфликта на паркинге ТРЦ задержаны и доставлены в управление полиции Медеуского района. Мужчины 1990 и 1994 годов рождения привлечены к административной ответственности по статье 434 КРКоАП. В результате проверки выяснилось, что нож в руке одного из оппонентов оказался игрушечным. Материалы административного производства направлены в СМАС Алматы», - уточнили в департаменте полиции.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Происшествия, ЧС Общество Алматы Происшествия Правоохранительные органы
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