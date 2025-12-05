РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    10:52, 05 Декабрь 2025 | GMT +5

    ДР Конго и Руанда подписали мирное соглашение в США

    Президент США Дональд Трамп объявил об окончании войны на востоке Демократической Республики Конго, передает агентство Kazinform со ссылкой на Axios

    Фото: x.com/@WhiteHouse

    Объявление было сделано на церемонии подписания мирного соглашения между президентами Демократической Республики Конго и Руанды, которое прошло в Вашингтоне в присутствии Трампа. 

    Соглашение, подписанное при посредничестве Трампа и названное «историческим», стало результатом многомесячных мирных усилий США и партнеров, включая Африканский союз и Катар, и завершает более раннее соглашение, подписанное в июне. 

    Вашингтонское соглашение, также известное как мирное соглашение между Демократической Республикой Конго и Руандой, включает в себя постоянное прекращение огня, разоружение негосударственных формирований, положения о возвращении беженцев, а также правосудие и привлечение к ответственности виновных в зверствах.

    — Сегодня мы обязуемся положить конец десятилетиям насилия и кровопролития и открыть новую эру гармонии и сотрудничества между Демократической Республикой Конго и Руандой. Это удивительный день, великий день для Африки, великий день для всего мира и для этих стран, и им есть чем гордиться, — заявил глава Белого дома. 

    Церемония подписания прошла в Институте мира США, который в среду был переименован в честь Трампа. 

    Соглашение было достигнуто на фоне сообщений о столкновениях между повстанцами «Движения 23 марта» и конголезской армией в нескольких районах провинции Южное Киву, произошедших на этой неделе. Лидеры обеих стран обменялись обвинениями в нарушении условий прекращения огня.

    — Президент Трамп привнес новый и эффективный динамизм, создавший возможности для прорывов. Его подход беспристрастен и он никогда не принимает чью-либо сторону, — сказал президент Руанды Поль Кагаме.

    Президент ДР Конго Феликс Чисекеди назвал подписание мирного соглашения поворотным моментом. 

    — Я верю, что этот день — начало нового пути, трудного пути. Но это путь, на котором мир станет не просто желанием и стремлением, а поворотным моментом, — заявил Феликс Чисекеди. 

    Соглашение положило конец вооруженному конфликту на востоке ДРК, где четыре года назад усилили свою активность несколько повстанческих группировок. Крупнейшей из них является «Движение 23 марта» (М23). В ее рядах преимущественно находятся представители народа тутси, покинувшие вооруженные силы ДРК более десяти лет назад.

    Ранее сообщалось, что Институт мира США переименовали в честь Трампа. 

    Мы также писали о том, что Трамп будет следить за мирным соглашением между Камбоджей и Таиландом. 

    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
