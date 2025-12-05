ДР Конго и Руанда подписали мирное соглашение в США

Объявление было сделано на церемонии подписания мирного соглашения между президентами Демократической Республики Конго и Руанды, которое прошло в Вашингтоне в присутствии Трампа.

Соглашение, подписанное при посредничестве Трампа и названное «историческим», стало результатом многомесячных мирных усилий США и партнеров, включая Африканский союз и Катар, и завершает более раннее соглашение, подписанное в июне.

Delivering Peace like no other President.



President Trump joins President Tshisekedi of the Democratic Republic of the Congo and President Kagame of Rwanda in signing the Washington Accords, ending the decades-long war between the two nations. 🇺🇸🇨🇩🇷🇼 pic.twitter.com/uL8FbKE3y6 — The White House (@WhiteHouse) December 4, 2025

Вашингтонское соглашение, также известное как мирное соглашение между Демократической Республикой Конго и Руандой, включает в себя постоянное прекращение огня, разоружение негосударственных формирований, положения о возвращении беженцев, а также правосудие и привлечение к ответственности виновных в зверствах.

— Сегодня мы обязуемся положить конец десятилетиям насилия и кровопролития и открыть новую эру гармонии и сотрудничества между Демократической Республикой Конго и Руандой. Это удивительный день, великий день для Африки, великий день для всего мира и для этих стран, и им есть чем гордиться, — заявил глава Белого дома.

Церемония подписания прошла в Институте мира США, который в среду был переименован в честь Трампа.

Соглашение было достигнуто на фоне сообщений о столкновениях между повстанцами «Движения 23 марта» и конголезской армией в нескольких районах провинции Южное Киву, произошедших на этой неделе. Лидеры обеих стран обменялись обвинениями в нарушении условий прекращения огня.

— Президент Трамп привнес новый и эффективный динамизм, создавший возможности для прорывов. Его подход беспристрастен и он никогда не принимает чью-либо сторону, — сказал президент Руанды Поль Кагаме.

Президент ДР Конго Феликс Чисекеди назвал подписание мирного соглашения поворотным моментом.

— Я верю, что этот день — начало нового пути, трудного пути. Но это путь, на котором мир станет не просто желанием и стремлением, а поворотным моментом, — заявил Феликс Чисекеди.

Соглашение положило конец вооруженному конфликту на востоке ДРК, где четыре года назад усилили свою активность несколько повстанческих группировок. Крупнейшей из них является «Движение 23 марта» (М23). В ее рядах преимущественно находятся представители народа тутси, покинувшие вооруженные силы ДРК более десяти лет назад.

Ранее сообщалось, что Институт мира США переименовали в честь Трампа.

Мы также писали о том, что Трамп будет следить за мирным соглашением между Камбоджей и Таиландом.