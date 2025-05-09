Дожди с грозами и градом ожидаются в Казахстане

Южный циклон, и связанные с ним атмосферные фронтальные раздеды сохранят свое влияние практически на всю территорию Казахстана — пройдут дожди с грозами и градом, на севере в горных районах юго-востока — сильные дожди. Только восток республики будет находится под влиянием отрога антициклона — прогнозируется погода без осадков. По РК ожидаются усиление ветра, на юге с пыльной бурей и шквалом.

Днем в области Абай ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской, Мангыстауской, Карагандинской областях, в областях Абай, Жетысу, Улытау, на севере, в центре Алматинской, на юго-западе Атырауской, на западе Западно-Казахстанской, на юге, юго-востоке, западе Актюбинской, Павлодарской, на юге Костанайской, на северо-западе, юге Восточно-Казахстанской, на западе, юге, востоке Акмолинской областей, ожидается высокая пожарная опасность.

На западе, в пустынных районах Туркестанской, на востоке, в центре Кызылординской, на западе, в центре Жамбылской областей, на западе области Жетысу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее почти по всему Казахстану было объявлено штормовое предупреждение.