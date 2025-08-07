РУ
    02:41, 07 Август 2025 | GMT +5

    Дожди с грозами и сильная жара ожидаются в Казахстане 7 августа

    Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 7 августа распространило РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

    погода, ауа райы, дождь, жанбыр
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Как сообщают синоптики, на большей части территории Казахстана с прохожденим атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, днем на севере страны ожидаются сильные дожди, град, шквал.

    Лишь на юго-западе, юге, юго-востоке страны ожидается погода без осадков.

    По республике ожидается усиление ветра, на юге — с пыльной бурей, ночью и утром на севере, востоке страны — туман.

    Днем в Мангистауской области ожидается сильная жара 38-40 градусов, в Атырауской области ожидается сильная жара 35-38 градусов, на юге области очень сильная жара 41 градусов, на юге Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской областей ожидается сильная жара 35-37 градусов, на западе, севере Алматинской области ожидается сильная жара 35 градусов.

    На западе, юге, в центре Западно-Казахстанской, на юге, западе Атырауской, на западе, юго-востоке Актюбинской областей ожидается высокая пожарная опасность.

    В Туркестанской, Мангистауской, на западе, севере, востоке Алматинской, в южной половине Кызылординской, на севере, западе, востоке Жамбылской, на севере, востоке Атырауской областей, на юге Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областей, области Улытау, на юге, в центре области Абай, на юго-востоке Западно-Казахстанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    Напомним, штормовое предупреждение объявили в 16 регионах 7 августа, а также в Астане и Шымкенте.

    Теги:
    Погода Дожди Регионы Казахстана Казгидромет Грозы Жара
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
