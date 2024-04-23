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    00:01, 23 Апрель 2024 | GMT +6

    Дожди с грозами прогнозируют на большей части Казахстана

    Дождь
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    На большую часть территории Казахстана 23 апреля будут оказывать влияние атмосферные фронтальные разделы – пройдут дожди с грозами, на юго-востоке сильный дождь с градом, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По республике усилится ветер, на юго-западе с пыльной бурей, на юге, юго-востоке шквалистый ветер.

    Лишь на северо-востоке, на востоке, юго-востоке и в центре страны ожидается погода без осадков.

    Теги:
    Погода Дожди Регионы Казахстана Казгидромет Непогода
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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