Дожди с грозами прогнозируют на большей части Казахстана

На большую часть территории Казахстана 23 апреля будут оказывать влияние атмосферные фронтальные разделы – пройдут дожди с грозами, на юго-востоке сильный дождь с градом, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По республике усилится ветер, на юго-западе с пыльной бурей, на юге, юго-востоке шквалистый ветер.

Лишь на северо-востоке, на востоке, юго-востоке и в центре страны ожидается погода без осадков.