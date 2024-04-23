Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах РК

Штормовое предупреждение объявили синоптики в 11 регионах республики, передает агентство Kazinform.

23 апреля в Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный на юге области порывы 15-20 м/с.

На севере, в центре области Улытау днем ожидается гроза. Ветер восточный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На востоке, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Днем на западе, в центре области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный днем на западе, в центре области порывы 15-20 м/с. г. Актау: 23 апреля днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью в горных и предгорных районах, днем на западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с. г. Шымкент: 23 апреля утром и днем ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с. г. Туркестан: 23 апреля днем ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, днем на северо-западе, севере, юге Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. г. Уральск: 23 апреля днем ожидается гроза. Ветер северо-западный днем порывы 18 м/с.

Днем на западе, юге, в центре Атырауской области ожидается гроза. Ветер восточный с переходом на северо-западный днем на западе, востоке, юге области 15-20 м/с. г. Атырау: 23 апреля днем ожидается гроза. Ветер восточный с переходом на северо-западный днем порывы 15-18 м/с.

23 апреля днем на западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. г. Петропавловск: 23 апреля ожидается ветер северо-восточный ночью порывы 15-20 м/с.

Утром и днем на севере Костанайской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный на севере, юге области 15-20 м/с.

В области Абай ожидается ветер северный, северо-восточный на севере, юге, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный, северный днем на западе, севере, юге области 15-20 м/с.

23 апреля днем в горных районах Алматинской области временами ожидается гроза, при грозе порывистый ветер 18 м/с.