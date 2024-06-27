Дожди с грозами и жара ожидаются 27 июня в Казахстане

Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, смещаясь через территорию Казахстана, вызовут дожди с грозами, на западе, северор-западе страны - сильные дожди, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Лишь на востоке, в центре, в Туркестанской, Павлодарской областей, в области Жетысу преимущественно без осадков.

По республике ожидаются усиление ветра, на западе, северо-западе, севере РК – шквал, град.

Днем в областях Абай, Жетысу, Улытау, в Алматинской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Туркестанской областях, на юге Костанайской, на юго-востоке Актюбинской областей ожидается сильная жара.

На севере, в центре в Алматинской области, области Жетысу, на юге Туркестанской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской областях, в областях Улытау и Абай, на западе, севере, востоке Жамбылской области ожидается очень сильная жара.

В Актюбинской, Карагандинской, Павлодарской областях, в области Абай, Жетысу, на севере, востоке области Улытау, на западе, севере области Костанайской, на западе, юге Акмолинской, на юге Восточно-Казахстанской, на западе, северо-востоке, в центре Мангистауской областей сохраняется, на западе, юго-востоке Атырауской области ожидается высокая пожарная опасность.

В Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Алматинской областях, в области Улытау, на севере, юго-востоке, в центре Мангистауской, на западе, юге Актюбинской, на юге Костанайской, на юге, западе в Карагандинской областях, на юге области Абай, на севере, востоке области Жетысу, на юго-востоке Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Как сообщалось ранее, штормовое предупреждение объявлено в Астане и 14 регионах Казахстана.