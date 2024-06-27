Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 14 регионах РК

Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 14 регионах Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Мангистауской области ожидаются гроза, на севере, юге, в центре области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-западный, западный на севере, юге, в центре области 15-20 м/с. На севере, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке, западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. г. Актау: 27 июня ожидается гроза. Сохранится высокая пожарная опасность.

27 июня днем в области Улытау ожидается сильная жара 35-38 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. г. Жезказган: 27 июня днем ожидается сильная жара 36-38 градусов.

На востоке Атырауской области ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный на востоке области ночью порывы 15-20 м/с. На западе, юго-востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

Днем в Карагандинской области ожидается сильная жара 35 градусов, на юге области 38 градусов. На большей части области ожидается высокая пожарная опасность, на юге, западе области чрезвычайная пожарная опасность. г. Карганда: 27 июня днем ожидается сильная жара 35 градусов.

27 июня в горных районах Алматинской области временами ожидается гроза. Ветер юго-западный в горных районах области порывы 18 м/с. Днем на большей части области сохранится сильная жара 35-39 градусов. г. Алматы: 27 июня днем сохранится сильная жара до 36 градусов.

На севере, востоке, в центре Актюбинской области ожидается сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, на юге, севере, востоке области порывы 15-20 м/с, временами 23-28 м/с. Днем на юго-востоке области ожидается сильная жара 36 градусов. г. Актобе: 27 июня ожидается гроза, град, шквал. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

Днем на юге, центре Восточно-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 15-20 м/с. г. Усть-Каменогорск: 27 июня днем ожидается сильная жара 36 градусов. Ожидается высокая пожарная опасность.

В Астане 27 июня днем ожидается сильная жара 35 градусов.

Днем на западе Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, на западе, в центре области пыльная буря. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный на западе, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 40-42 градусов. г. Кызылорда: 27 июня днем ожидается сильная жара 40-42 градусов.

Днем на юге, центре области Абай ожидается ветер восточный, северо-восточный 15-20 м/с. г. Семей: 27 июня днем сохраняется сильная жара 37 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На северо-востоке, в центре области Жетысу ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. Днем в области Жетісу сохраняется сильная жара 35-39 градусов. г.Талдыкорган: 27 июня днем сохраняется сильная жара 37-39 градусов.

Днем на западе, севере Костанайской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе области гроза, днем на западе, севере области гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сильная жара 37 градусов. г. Костанай: 27 июня днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный днем порывы 15-20 м/с.

27 июня ночью на юге, востоке, днем западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный ночью на юге, востоке области, днем на западе области порывы 15-20 м/с.

Днем по Туркестанской области ожидается сильная жара 40-43 градусов. г. Шымкент: 27 июня днем ожидается сильная жара 40-41 градусов. г. Туркестан: 27 июня днем ожидается сильная жара 41-43 градусов.

Днем на западе Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ночью и утром на западе, севере, юге области ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный днем на западе области порывы 15-20 м/с. г. Петропавловск: 27 июня ночью и утром ожидается туман.