11 Августа 2022 00:01

Дожди прогнозируют синоптики 11 августа в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, на востоке, в центре и в горных районах юго-востока - сильные дожди. Они будут сопровождаться грозами и порывистым ветром, в дневные часы - градом и на юго-востоке - шквалом. На севере республики ночью и утром ожидается туман. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», на севере Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Абайской, на юге, востоке Павлодарской, в горных районах Жамбылской областей ожидается сильный дождь.

Днем в Атырауской, Западно-Казахстанской, на северо-востоке Мангистауской сохраняется, на западе Актюбинской областей ожидается сильная жара.

На большей части Кызылординской, на юге, востоке Туркестанской, на севере Атырауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.