Дожди продолжатся в Казахстане 27 июня

Атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние практически на всей территории РК — пройдут дожди с грозами, на западе, севере, востоке, в центре страны — сильные дожди, в отдельных районах возможно выпадение града. По республике ожидается усиление ветра, на юге — с пыльными бурями.

В центре области Абай, на юге, востоке Алматинской, на северо-западе Акмолинской, на юге, севере Жамбылской, на западе, востоке Западно-Казахстанской, на юге Северо-Казахстанской, Атырауской, на северо-западе, в центре Мангыстауской, на севере Восточно-Казахстанской областей ожидается высокая пожарная опасность.

В Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях, на севере, западе Алматинской, на западе, востоке, юге Карагандинской, на западе, в центре Актюбинской, на севере, юге Костанайской, на юго-востоке Восточно-Казахстанской областей, на западе, юге области Улытау, на севере, юго-востоке, в центре области Жетысу, на западе, юге области Абай ожидается чрезвычайная пожарная опасность.