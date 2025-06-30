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    17:28, 30 Июнь 2025 | GMT +5

    Дожди и жару прогнозируют в июле жителям Павлодарской области

    По информации синоптиков, количество осадков в ближайший месяц будет выше нормы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Дожди и жару прогнозируют в июле жителям Павлодарской области
    Фото: Артем Викторов/Kazinform

    Июльскую погоду аналогичную, что и в 2000 году, прогнозируют в Павлодарской области. По данным синоптиков, в первой декаде столбики термометров будут в пределах +25, +35, на юге региона — до +38.

    В середине июля ожидаются колебания температуры от +20 до +30, и вот в конце месяца вновь значительное повышение до +32, +37 градусов.

    — Первая декада ожидается с неустойчивой погодой, т. е. у нас дожди, вероятность высокая и грозы. В целом у нас за месяц ожидается осадков больше нормы. А температура около нормы, — рассказал инженер-синоптик павлодарского филиала РГП «Казгидромет» Мухамет Бактыбай.

    Осадки будут сопровождаться также порывами ветра до 15-20 метров в секунду.

    Напомним, в середине июня на Павлодарскую область обрушился сильный ураган. В результате порывов ветра упавшее дерево проткнуло насмерть женщину. 

    Позже стало известно, что в общем пострадало 16 человек. Поваленными оказались сотни деревьев по области, сорваны крыши со зданий соцобъектов, а также частных построек. 

    Теги:
    Погода Павлодар Погода Павлодара Павлодарская область
    Артём Викторов
    Артём Викторов
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