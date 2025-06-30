Дожди и жару прогнозируют в июле жителям Павлодарской области

Июльскую погоду аналогичную, что и в 2000 году, прогнозируют в Павлодарской области. По данным синоптиков, в первой декаде столбики термометров будут в пределах +25, +35, на юге региона — до +38.

В середине июля ожидаются колебания температуры от +20 до +30, и вот в конце месяца вновь значительное повышение до +32, +37 градусов.

— Первая декада ожидается с неустойчивой погодой, т. е. у нас дожди, вероятность высокая и грозы. В целом у нас за месяц ожидается осадков больше нормы. А температура около нормы, — рассказал инженер-синоптик павлодарского филиала РГП «Казгидромет» Мухамет Бактыбай.

Осадки будут сопровождаться также порывами ветра до 15-20 метров в секунду.

Напомним, в середине июня на Павлодарскую область обрушился сильный ураган. В результате порывов ветра упавшее дерево проткнуло насмерть женщину.

Позже стало известно, что в общем пострадало 16 человек. Поваленными оказались сотни деревьев по области, сорваны крыши со зданий соцобъектов, а также частных построек.