14:32, 20 Апрель 2026 | GMT +5
Дожди и грозы придут в Казахстан
Прогноз погоды по Казахстану на 21–23 апреля 2026 года представили в РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.
Циклон из районов Москвы и связанные с ним атмосферные фронты обусловят неустойчивую погоду по всей территории Казахстана, прогнозируются дожди.
23 апреля на юге и юго-востоке республики сильные дожди, днем гроза, в отдельных районах возможен град.
По республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы туман.
Прогнозируется понижение температуры воздуха днем на западе РК до 7-17 тепла, на севере до 13-20 тепла, в центре до 15-23, на юге и юго-востоке до 15-20 тепла.
Ранее штормовое предупреждение в 14 областях Казахстана объявили 20 апреля.