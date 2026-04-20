    14:32, 20 Апрель 2026 | GMT +5

    Дожди и грозы придут в Казахстан

    Прогноз погоды по Казахстану на 21–23 апреля 2026 года представили в РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

    Фото: Александр Павский/ Kazinform
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Циклон из районов Москвы и связанные с ним атмосферные фронты обусловят неустойчивую погоду по всей территории Казахстана, прогнозируются дожди.

    23 апреля на юге и юго-востоке республики сильные дожди, днем гроза, в отдельных районах возможен град.

    По республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы туман.

    Прогнозируется понижение температуры воздуха днем на западе РК до 7-17 тепла, на севере до 13-20 тепла, в центре до 15-23, на юге и юго-востоке до 15-20 тепла.

    Ранее штормовое предупреждение в 14 областях Казахстана объявили 20 апреля.

    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
