Дожди, грозы и сильный ветер: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

Штормовое предупреждение объявили по всему Казахстану на 30 августа, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Астане временами ожидаются дождь, гроза. Ветер северный, северо-западный порывы 15-20 м/с.

В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

ночью на западе, севере области Абай ожидаются дождь, гроза, днем в центре области дождь, гроза, град. Ветер северо-западный ночью на западе, севере, в центре области, днем на востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в горных районах Алматинской области ожидается небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северный в горных районах области порывы 18 м/с. В центре, на западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере Актюбинской области ожидается туман. На северо-востоке, северо-западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, по области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, юге, востоке Акмолинской области ожидаются дождь, гроза, днем на востоке области сильный дождь. Ночью и утром на западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер северный, северо-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20, временами 25 м/с.

На западе, севере Актюбинской области ожидается заморозки 1-3 градус.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем град. Ветер северо-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный днем в горных районах области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В горных районах области Жетісу ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный на востоке области порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с. В центре, на юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

Утром и днем на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный утром и днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20, временами 23 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, юге, в центре Кызылординской области ожидаются дождь, гроза, шквал, пыльная буря. Ветер северный на севере, юге, в центре области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере Костанайской области ожидается туман. Ветер северо-западный на севере, востоке области 15-20 м/с. На северо-западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, юго-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, в центре Мангистауской области ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-восточный на северо-западе, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на юге, востоке Павлодарской области ожидаются сильный дождь, гроза, град. Ночью и утром на юге, востоке, в центре области туман. Ветер южный с переходом на северо-западный днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

Днем на востоке Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, град. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер северо-западный днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, в горных районах Туркестанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза, на севере области пыльная буря. Ветер северо-западный на севере, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, востоке области Ұлытау ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.