Дожди, грозы и шквалистый ветер: почти по всему Казахстану ожидается штормовая погода

Штормовое предупреждение объявили в 16 регионах Казахстана на 4 мая, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

4 мая на западе, севере, востоке Актюбинской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный ночью на севере, днем на востоке, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

На востоке, в центре области Улытау сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, востоке, юге Атырауской области ожидаются дождь, гроза, град. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северный, северо-восточный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На западе Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный днем на западе области 15-20 м/с. На востоке, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный ночью и утром на юге, юго-востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, севере, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге Алматинской области ожидаются временами сильный дождь, в горных районах области ночью временами сильные осадки (дождь, снег), днем временами сильный дождь. На западе, юге, в центре, в горных районах области дождь, гроза, град, шквал. Ветер западный, юго-западный с переходом на северо-западный на севере, юге, востоке, в центре, в горных районах области порывы 15-20 м/с, на востоке области временами 25 м/с. На севере области ожидается высокая пожарная опасность.

На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается дождь, гроза. Ночью и утром на западе, в центре области ожидается туман. Ветер юго-востоный с переходом на юго-западный, на севере области порывы 15-20 м/с.

На юге, востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал, в горных районах области сильный дождь. Ночью и утром в горных районах области туман. Ветер северо-восточный утром и днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В центре, на севере области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер юго-восточный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На юге, в горных районах области Жетысу ожидаются дождь, гроза, град, днем в горных районах области временами сильный дождь. Ветер северо-восточный на севере, востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. На западе, севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке, юге области чрезвычайная пожарная опасность.

В области Абай ожидается ветер северный, северо-восточный на севере, востоке, юго-западе области порывы 15-20 м/с. На востоке, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе области ожидается высокая пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе области ожидается высокая пожарная опасность.

На западе, севере Акмолинской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. Ночью на востоке области ожидаются заморозки 1 градус. На юго-востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, на западе, севере, юге области гроза, град, шквал. Ночью и утром на востоке, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный, южный днем на западе, севере, юге области 15-20, порывы 25 м/с. Ночью на севере области ожидаются заморозки 1 градус. На западе области ожидается высокая пожарная опасность.

На севере, западе, востоке Павлодарской области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, юге, в центре, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются дождь, гроза, шквал, в горных и предгорных районах области сильный дождь, град. Ветер северо-западный с переходом северо-восточный на западе, севере, в горных и предгорных районах области порывы 15-20 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза.