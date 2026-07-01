Дожди, грозы и сели: штормовое предупреждение объявлено по Казахстану

Штормовое предупреждение объявили почти по всему Казахстану на 2 июля, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Астане днем ожидаются дождь, гроза. Ветер южный, юго-восточный днем порывы 15-20 м/с.

В Алматы, Алматинской области в связи с прогнозом очень сильного дождя имеется угроза формирования селей в Иле и Кунгей Алатау.

В Шымкенте ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

На западе, юге, в центре области Абай ожидаются дождь, гроза, днем град. Ночью на севере области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный на западе, юге, в центре области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-37 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, юге Акмолинской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, севере, юге области сильный дождь, град, шквал. Ветер южный, юго-восточный днем порывы 15-20 м/с, на западе, в центре области 23 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, востоке, в центре Актюбинской области ожидаются дождь, гроза, на севере, западе области небольшой дождь, гроза. Днем на юге, востоке, в центре области ожидаются град, шквал. Ветер северо-западный, северный на юге области порывы 15-20 м/с.

На севере, юге, в горных районах Алматинской области ожидаются дождь, гроза, на юге, в горных районах области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на севере, юге, востоке, в горных районах области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, западе, востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Атырауской области ожидаются дождь, гроза, на юге области небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем град. Ночью на севере области ожидается туман. Ветер западный, юго-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-36 градусов. На западе, востоке, юге области ожидается высокая пожарная опасность, на северо-западе, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью в горных районах Жамбылской области, днем на юге, северо-востоке, в горных районах области ожидаются дождь, гроза, в горных районах области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с. На западе, севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

В горных районах области Жетысу ожидаются дождь, гроза, днем временами сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный на западе, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, северный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, востоке, юге Карагандинской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, севере, юге области сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный утром и днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. На севере, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области ожидаются дождь, ночью на севере, в центре области сильный дождь. На севере, юге, в центре области гроза, шквал, пыльная буря. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность.

На северо-востоке, юге, в центре Мангистауской области ожидаются дождь, гроза, днем на северо-востоке области сильный дождь. Ветер западный, северо-западный днем в центре области порывы 15-18 м/с.

Ночью на севере, востоке Павлодарской области ожидаются небольшой дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, юге области сильный дождь, град, шквал. Ночью на севере области ожидается туман. Ветер юго-восточный на западе, юге области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. На востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, северо-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью в Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, на западе, севере, юге области сильный дождь, град, шквал, днем на западе, юге, востоке области дождь, гроза, град, шквал, на юге, востоке области сильный дождь. Ночью и утром на западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-восточный днем на севере, юге, востоке области порывы 15-20, на юге, востоке области временами 23-28 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются, кратковременный дождь, гроза, днем на севере, в горных районах области временами сильный дождь, град, шквал. Днем на западе, севере области ожидается пыльная буря. На западе, севере, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Улытау ожидаются дождь, гроза, днем на западе, севере, в центре области сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью на севере, в центре области порывы 15-20 м/с, днем порывы 15-20, на юге, востоке, в центре области временами 23-28 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что река Тургень в Алматинской области вышла из берегов.