Дожди, грозы, град и сильный ветер: штормовое предупреждение объявили в 17 областях Казахстана

Штормовое предупреждение объявили в 17 областях Казахстана на 23 августа, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Астане ожидаются дождь, гроза, днем временами сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

На западе области Абай области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области ожидаются дождь, гроза, ночью на западе, севере, юге области сильный дождь, днем на севере, юге, востоке области сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау ожидаются дождь, гроза, днем временами сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Актюбинской области ожидаются ветер северо-западный, ночью на западе, юге, в центре области, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность, по области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге Алматинской области ожидаются небольшой дождь, гроза, в горных районах области дождь, гроза, днем временами сильный дождь, град. Ветер юго-западный, западный на юге, востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Алматы ожидаются небольшой дождь, гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве днем ожидаются небольшой дождь, гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. По горам Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов г. Алматы) ожидаются дождь, гроза, днем временами сильный дождь, град. Ветер юго-западный, западный временами порывы 15-20 м/с.

Днем в Атырауской области ожидается сильная жара 35-38 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман. На северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В горных районах Жамбылской области ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, днем на юго-западе, в горных районах области порывы 23-28 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Таразе ожидается северо-западный ветер порывы 15-20 м/с, днем временами 23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, востоке, в горных районах области Жетісу ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный днем на востоке области порывы 15-20 м/с.

Днем на западе Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара 35 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, севере Карагандинской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, севере, в центре области сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный днем порывы 15-20, на севере, востоке, в центре области временами 23-28 м/с. На западе, востоке, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде утром и днем ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный порывы 15-20, временами 23 м/с.

На севере, востоке, юге Костанайской области ожидаются дождь, гроза, на севере области временами сильный дождь, днем град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северо-западный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, юго-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае ночью и утром ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

Днем в центре, на юге Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер западный, северо-западный днем 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер западный днем порывы 15 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Мангистауской области ожидается сильная жара 38-42 градуса. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, юге Павлодарской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер юго-восточный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается дождь, гроза, на западе, юге области сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на западе, севере, юге области ожидается туман. Ветер юго-восточный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидаются дождь, гроза, град. Ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-восточный днем порывы 15-20 м/с.

На западе, юге, в горных районах Туркестанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Днем на севере области пыльная буря. Ветерюго-западный, южный на западе, севере, в горных районах области 15-20, днем на севере области временами 23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ожидается ветер юго-западный, южный порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере области Ұлытау ожидаются дождь, гроза. Днем на севере, востоке и в центре области — дождь, гроза; на востоке области ожидаются сильный дождь, град и шторм. Ночью и утром на севере и востоке области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, днём порывы 15–20 м/с, на востоке и юге области временами 23–28 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане днем временами ожидаются дождь и гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, днём порывы 15–18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что на большей части территории Казахстана, в отдельных районах пройдут сильные дожди, возможно выпадение града.