Грозы, ливни и жара до +39°: что ждет Казахстан в ближайшие дни

Прогноз погоды по Казахстану на 22-24 августа 2026 года представили в РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

Северо-западный циклон, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут с собой дожди с грозами на большей части территории Казахстана, в отдельных районах пройдут сильные дожди, возможно выпадение града.

И только на запад РК будет оказывать свое влияние отрог антициклона, который обусловит погоду преимущественно без осадков, и повышение температуры воздуха — в дневные часы столбики термометров зафиксируют сильную жару 34-39 градусов.