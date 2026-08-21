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    Грозы, ливни и жара до +39°: что ждет Казахстан в ближайшие дни

    Прогноз погоды по Казахстану на 22-24 августа 2026 года представили в РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

    Грозы, ливни и жара до +39°: что ждет Казахстан в ближайшие дни
    Фото: Казгидромет

    Северо-западный циклон, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут с собой дожди с грозами на большей части территории Казахстана, в отдельных районах пройдут сильные дожди, возможно выпадение града.

    И только на запад РК будет оказывать свое влияние отрог антициклона, который обусловит погоду преимущественно без осадков, и повышение температуры воздуха — в дневные часы столбики термометров зафиксируют сильную жару 34-39 градусов.

     

    Погода Дожди Осадки Жара
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор