Дождевальный полив начнут применять в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках инвестиционного проекта в сфере агропромышленного комплекса «Туркестан агро» в области намерены запустить машинно-тракторную станцию для обслуживания и выращивания сельскохозяйственных культур с применением системы дождевального полива, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Для этих целей из США приобретено 18 единиц поливочных машин и 27 единиц сельскохозяйственной техники. Стоимость проекта составляет порядка 1,5 млрд тенге, средства предоставлены на основе лизинговых договоров АО «КазАгроФинанс».

Отметим, благодаря новому методу орошения планируется использовать свободные участки, которые аграрии не могут освоить собственными силами. Метод дождевального полива положительно повлияет на формирование нового микроклимата с перспективой озеленения всей Туркестанской области.



Первые работы в этом направлении намерены начать в селе Шага, расположенного в 12 км от областного центра. На сегодняшний день из выделенных 200 гектаров земель вспахано и обработано более половины. Поставку семян зерновых культур готово осуществить ТОО «Казахский научно-исследовательский институт земледелия и растениеводства». Кроме того, данное учреждение готово и в дальнейшем оказывать поддержку всем агротехническим мероприятиям, проводимым на территории области. По словам организаторов проекта, он отличается простотой в техническом обслуживании и экономически выгоден. В качестве источника энергии используется дизельный генератор. В настоящее время над реализацией проекта трудятся ТОО «Ак жол» и АО «СПК» Туркестан».



