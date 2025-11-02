Дождь, снег и гололед: прогноз погоды в Казахстане на 2 ноября

Как сообщают синоптики, погоду большей части территории Казахстана обусловит прохождение атмосферных фронтальных разделов, с чем пройдут осадки (дождь, снег), днем на северо-западе страны — сильные осадки (дождь, снег). Лишь на юго-востоке республики под влияние отрога ожидается погода без осадков. По республике прогнозируются туманы, усиление ветра, на северо-западе, севере, востоке РК — гололедные явления.

На востоке, в центре Жамбылской, на западе Алматинской, на севере, в центре Кызылординской, на западе, севере области Жетысу ожидается высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, на юге, западе, в пустынных районах Туркестанской, на западе, севере Жамбылской, на севере Алматинской ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Напомним, что на 2 ноября штормовое предупреждение объявили в 14 регионах Казахстана.