Дождь ожидается в Алматы: жителей предупредили о подъеме уровня воды в реках

12 апреля утром и днем в Алматы ожидаются временами сильный дождь, гроза, передает корреспондент агентства Kazinform.

В ДЧС города в связи со штормовым предупреждением Казгидромета сообщили, что 12 апреля утром и днем ожидаются временами сильный дождь, гроза, ветер северо-восточный, при грозе порывы ветра составят 18 метров в секунду.

Также в департаменте обратились к владельцам частных домов с просьбой принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока.

- Если дождь застал вас на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, не стойте под слабо укрепленными конструкциями - их разрушение может привести к травмированию людей, - обратились к горожанам.

Кроме того, в связи с прогнозом сильных осадков, с 12 апреля в горных районах, прилегающих к городу Алматы, ожидаются формирование склонового стока и подъемы уровней воды в реках. По данным ДЧС, при превышении опасных отметок, возможны разливы и подтопления.