Дождь, метель и гололед ожидают казахстанцев в ближайшие три дня
Синоптики рассказали, какая погода ожидается в ближайшие дни в мегаполисах страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Астана
11 января будет переменная облачность, днем осадки (дождь, снег), гололед. Ветер южных направлений ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -12-14°С, днем -1+1°С.
12 января также переменная облачность, временами снег, метель, гололед. Ветер западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0,-2°С.
13 января: переменная облачность, ночью небольшой снег, низовая метель, гололед. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -13-15°С, днем -11-13°С.
Алматы
11 января ожидается переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер южных направлений 2- 7 м/с. Температура воздуха ночью 0,-2°С, днем +7+9°С.
12 января будет переменная облачность, днем дождь. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +6+8°С.
13 января: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +6+8°С.
Шымкент
11 января прогнозируется переменная облачность, в конце дня дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0,+2°С, днем +12+14°С.
12 января будет переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +6+8°С.
13 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +10+12°С.