РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:35, 10 Январь 2026 | GMT +5

    Дождь, метель и гололед ожидают казахстанцев в ближайшие три дня

    Синоптики рассказали, какая погода ожидается в ближайшие дни в мегаполисах страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Гололед, туман, метели: штормовая погода ожидается в 14 регионах Казахстана и Астане
    Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

    Астана

    11 января будет переменная облачность, днем осадки (дождь, снег), гололед. Ветер южных направлений ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -12-14°С, днем -1+1°С.

    12 января также переменная облачность, временами снег, метель, гололед. Ветер западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0,-2°С.

    13 января: переменная облачность, ночью небольшой снег, низовая метель, гололед. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -13-15°С, днем -11-13°С.

    Алматы

    11 января ожидается переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер южных направлений 2- 7 м/с. Температура воздуха ночью 0,-2°С, днем +7+9°С.

    12 января будет переменная облачность, днем дождь. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +6+8°С.

    13 января: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +6+8°С.

    Шымкент

    11 января прогнозируется переменная облачность, в конце дня дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0,+2°С, днем +12+14°С.

    12 января будет переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +6+8°С.

    13 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +10+12°С.

    Теги:
    Погода Казгидромет Шымкент Астана Алматы
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают