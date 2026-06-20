Дождь, гроза и жара: в Казахстане объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявили в 17 областях Казахстана и Астане на 21 июня, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Астане днем ожидается сильная жара 35 градусов.

В области Абай ожидается ветер северный, северо-восточный на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-37 градусов. На севере, востоке области ожидается высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидается высокая пожарная опасность.

На западе, севере Акмолинской области ожидаются дождь, гроза, днем град. Ветер северо-восточный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере Актюбинской области ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный ночью на севере, востоке, днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-36 градусов. На юге, юго-востоке, западе области ожидается высокая пожарная опасность. В Актобе временами ожидаются дождь, гроза.

На западе, севере, юге Атырауской области ожидаются дождь, гроза, днем град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 35 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В Атырау временами ожидаются дождь, гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В предгорных районах Алматинской области ожидаются небольшой дождь, гроза, в горных районах области кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный на западе, юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Днем на севере области ожидается сильная жара 38 градусов. На юге, западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере области чрезвычайная пожарная опасность. В Конаев ожидается ветер юго-западный днем порывы 15-18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. По горам Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов г. Алматы) ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный временами порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, северный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-36 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный ночью в горных районах области, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На севере, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность, на севере области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе утром и днем ожидаются кратковременный дождь, гроза.

На юге, в горных районах области Жетысу ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35-36 градусов. В центре, на севере, юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке, западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане сохраняется высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, на западе, севере, в центре области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске ожидаются дождь, гроза, временами сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, юге Карагандинской области ожидается сильная жара 35-36 градусов. На западе, востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере области ожидается высокая пожарная опасность. В Караганде ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере Костанайской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ветер восточный, юго-восточный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов, на юге области очень сильная жара 40 градусов. На юго-западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае днем ожидается сильная жара 35 градусов.

Днем на востоке Кызылординской области ожидаются дождь, гроза. Днем по области ожидается сильная жара 40-42 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ожидается сильная жара 40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидаются дождь, гроза, днем град. Ветер северо-западный на западе области порывы 15-18 м/с. Днем в области ожидается сильная жара 38-42 градуса. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау временами ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-западный днем порывы 15 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Павлодарской области ожидается сильная жара 35 градусов. На западе, юге области ожидается высокая пожарная опасность, на севере, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается туман. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.

На севере, западе, в горных и предгорных районах в Туркестанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на севере, западе, в горных и предгорных районах области порывы 15-20 м/с. На западе, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, востоке области Улытау ожидаются небольшой дождь, гроза. Днем сильная жара 35-37 градусов, на западе, юге области очень сильная жара 40-41 градус. На востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане днем ожидается сильная жара 35-37 градусов.

Напомним, сегодня, 20 июня, неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) ожидаются в городах Алматы и ночью в городе Астане.