Синоптики предупредили о загрязнении воздуха в Астане и Алматы

20 июня 2026 года неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) ожидаются в городах Алматы и ночью в городе Астане. Жителям рекомендуется учитывать погодные факторы при планировании передвижений, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».