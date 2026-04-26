Дождь, гроза и туман: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

Во второй половине дня на западе, севере области Абай ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром в центре области туман. Ветер юго-восточный, южный утром и днем на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23-28 м/с. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматинской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на западный днем в центре, на востоке, в горных районах области порывы 18-23 м/с.

В Актюбинской области ожидается ветер западный, юго-западный ночью на юге, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере области ожидаются заморозки 1 градусов.

Днем на востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на севере области туман. Ветер юго-восточный, южный днем на западе, севере области 15-20 м/с. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются дождь, гроза. В горных районах области туман. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

Ночью и утром в горных районах области Жетысу ожидается туман. 26-28 апреля на востоке области сохраняется высокая, на юге области чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер западный, юго-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке области ожидаются заморозки 3 градуса.

Днем в Карагандинской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал.

Ночью на востоке, юге Костанайской области ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь), гроза, днем на востоке, юге области дождь, гроза, град. Ночью и утром на западе, севере области туман.

Ночью в Кызылординской области ожидаются дождь, гроза, шквал. В центре, на севере, юге области пыльная буря. Ветер северо-западный ночью 15-20, в центре, на севере области 25 м/с, днем в центре, на севере, юге области 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Днем в Павлодарской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал, на западе, севере области сильный дождь.

Днем в горных районах Туркестанской области ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, севере, в горных и предгорных районах области 15-20, днем порывы 23 м/с.

Ночью на западе, севере, в центре области Улытау ожидаются временами сильный дождь, шквал, днем дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный порывы 15-20, утром и днем на севере, востоке, в центре области временами 25 м/с.

Ранее сообщалось, что в выходные, 25–27 апреля, в Казахстан придут заморозки.