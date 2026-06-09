Дождь, гроза и град: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

Штормовое предупреждение объявили в 16 областях Казахстана на 10 июня, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Астане днем ожидаются дождь, гроза, град. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматы днем ожидаются кратковременный дождь, гроза.

В Шымкенте днем ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Утром и днем на западе, севере, юге области Абай ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на юге, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 38 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, северо-западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал, днем на западе, севере области сильный дождь. Ветер юго-западный ночью на западе, севере области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на востоке, юге области порывы 15-18 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, в горных, предгорных районах Алматинской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер западный на севере, западе, в горных районах области порывы 18-23 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. На севере области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на западе, в центре области высокая пожарная опасность.

На юге, востоке, в центре Актюбинской области ожидаются дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный днем на севере, юге, востоке области порывы 15-18 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на юге, востоке Атырауской области ожидаются дождь, гроза, днем на севере, юге, востоке области дождь, гроза. Ветер северо-западный днем на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

На юге, востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

На востоке, юге, в центре, горных районах области Жетысу ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный днем на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35-36 градусов. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер северо-западный днем на западе, в центре области порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на крайнем западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на востоке, юге Карагандинской области ожидаются дождь, гроза, днем на западе, севере области дождь, гроза. Ветер юго-западный утром и днем на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. На западе, севере, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Костанайской области ожидаются дождь, гроза, утром и днем на западе, севере, востоке области сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер юго-западный на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на севере Кызылординской области ожидаются небольшой дождь, гроза, шквал. На севере, в центре области пыльная буря. Ветер юго-западный, западный на севере, в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре, на юго-востоке области высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, в центре Мангистауской области ожидается туман.

На западе, севере, юге, в центре Павлодарской области ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный на западе, севере, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, шквал, на западе, севере, востоке области сильный дождь, град. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный ночью на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, севере, востоке порывы 23-28 м/с.

В горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. На севере области пыльная буря. Ветер юго-западный на западе, севере, в горных и предгорных районах области порывы 15-20 м/с. Сохраняется по области высокая пожарная опасность, в центре области чрезвычайная пожарная опасность.