Доверие и конкретные решения: политолог о значении визита Президента в РФ

— Да, действительно, это был один из тех государственных визитов, который привлек внимание всего мира, а особенно российской общественности. Причиной повышенного интереса послужил также тот факт, что визит произошел после поездки в США, что сделало его еще более заметным. Сегодня восемь областей Казахстана граничат с 11 субъектами Российской Федерации. Наличие мирной границы, безусловно, демонстрирует важность казахстанско-российских отношений. Перед государственным визитом Президент опубликовал статью о взаимоотношениях Казахстана и России. Ранее со стороны России, в том числе отдельных депутатов Государственной Думы, звучали необоснованные обвинения и недопонимания, вызванные эмоциями. По всей видимости, теперь им стало ясно: Казахстан не преследует интересов против России, а Россия проявляет интерес к Казахстану. Благодаря этому слова, сказанные в ходе визита, и согласованные контракты приобрели новое значение и дополнительную силу, — отметил Риззат Тасым в подкасте «Bizdin orta» на YouTube-канале агентства Kazinform.

Как отметил эксперт, визит способствовал укреплению двусторонних связей.

— Как сказал сам Президент, между Казахстаном и Россией нет нерешённых вопросов. Если они и возникали, то благодаря конструктивному диалогу стороны приходили к соглашению. И это действительно так, — подчеркнул он.

По словам Риззата Тасыма, теперь главная задача заключается в том, чтобы не потерять конструктивный диалог.

— Самая длинная сухопутная граница в мире должна быть границей мира. Главные вопросы, касающиеся границы с Россией, были решены ещё в начале 1990-х годов. Поэтому основные вопросы, которые могли бы волновать внутреннее сообщество, были заранее урегулированы, — добавил политолог в ходе беседы.

Также кандидат политических наук Айнур Тукумова рассказала о ключевых причинах роста внимания Соединенных Штатов к странам Центральной Азии.