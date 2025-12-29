До утра из-за непогоды ограничили проезд на трассах в Актюбинской и Атырауской областях
Оперативную информацию об ограничении движения в Актюбинской и Атырауской областях представили в компании «КазАвтоЖол», передает агентство Kazinform.
28 декабря 2025 года в 18:30 в связи с ухудшением погодных условий вводят ограничения движения для грузового и общественного вида автотранспорта на следующих республиканских автодорогах:
— на автомобильной дороге «Актобе-Уральск-гр.РФ» км 610-702 (уч. п.Кобда-п.Маржанбулак).
— на автомобильной дороге «гр.РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-гр.КНР» км 22-99 (уч. ЗС ЭКО ойл-п/п Жайсан).
Ориентировочное время открытия дорог — 29 декабря 2025 года в 06:00.
28 декабря 2025 года в 19:00 в связи с ухудшением погодных условий вводят ограничения движения для грузового и общественного вида автотранспорта на следующих республиканских автодорогах:
- Актюбинская область:
— на автомобильной дороге «Актобе-Кандыагаш-Доссор-Атырау-гр. РФ» км 104-337 (уч. г. Кандыагаш-гр.Атырауской обл.).
- Атырауская область:
— на автомобильной дороге «Актобе-Кандыагаш-Доссор-Атырау-гр. РФ» км 337 (уч. гр.Актюбинской обл.).
Ориентировочное время открытия дорог — 29 декабря 2025 года в 08:00.
Ранее открыли проезд по трассам в Мангистауской и Атырауской областях.