РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:44, 28 Декабрь 2025 | GMT +5

    До утра из-за непогоды ограничили проезд на трассах в Актюбинской и Атырауской областях

    Оперативную информацию об ограничении движения в Актюбинской и Атырауской областях представили в компании «КазАвтоЖол», передает агентство Kazinform.

    блокпосты, закрытие трасс в Жамбылской области
    Фото: департамент полиции Жамбылской области

    28 декабря 2025 года в 18:30 в связи с ухудшением погодных условий вводят ограничения движения для грузового и общественного вида автотранспорта на следующих республиканских автодорогах:

    — на автомобильной дороге «Актобе-Уральск-гр.РФ» км 610-702 (уч. п.Кобда-п.Маржанбулак).

    — на автомобильной дороге «гр.РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-гр.КНР» км 22-99 (уч. ЗС ЭКО ойл-п/п Жайсан).

    Ориентировочное время открытия дорог — 29 декабря 2025 года в 06:00.

    28 декабря 2025 года в 19:00 в связи с ухудшением погодных условий вводят ограничения движения для грузового и общественного вида автотранспорта на следующих республиканских автодорогах:

    • Актюбинская область:

    — на автомобильной дороге «Актобе-Кандыагаш-Доссор-Атырау-гр. РФ» км 104-337 (уч. г. Кандыагаш-гр.Атырауской обл.).

    • Атырауская область:

    — на автомобильной дороге «Актобе-Кандыагаш-Доссор-Атырау-гр. РФ» км 337 (уч. гр.Актюбинской обл.).

    Ориентировочное время открытия дорог — 29 декабря 2025 года в 08:00.

    Ранее открыли проезд по трассам в Мангистауской и Атырауской областях.

    Теги:
    Дороги Атырауская область Регионы Казахстана Трассы Закрытие дорог Актюбинская область
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают