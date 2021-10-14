Доступ к газу имеют почти 10 млн казахстанцев – Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев рассказал о масштабной газификации страны на международной конференции по достижению углеродной нейтральности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для подготовки к большому энергетическому переходу нами принят новый Экологический кодекс. Он соответствует передовым мировым стандартам. Предприятиям предоставлена возможность модернизации производств за счет полного освобождения от экологических платежей», - сказал Касым-Жомарт Токаев на международной конференции «Пути достижения целей Парижского соглашения и углеродной нейтральности Казахстана».

«Мы перестраиваем национальную систему торговли квотами на выбросы парниковых газов, гармонизируем ее с соответствующими международными системами. Более «зеленой» альтернативой углю в качестве топлива становится газ. Проведена масштабная газификация страны. Сегодня доступ к надежному и экологически чистому топливу имеют почти 10 млн наших граждан. В крупнейших городах – Алматы, Нур-Султан, Караганда – мы реализуем масштабные проекты по переводу теплоэлектростанций с угля на газ», - заключил Президент.

Ранее, Глава государства спрогнозировал снижение урожайности пшеницы вследствие климатических изменений.

«По данным Программы развития ООН за 2020 год в условиях ожидаемого климата 2030 года урожайность мировой пшеницы в среднем по семи исследуемым областям – Акмолинская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области – составит 63%-87% от ее современного уровня. Учитывая, что Казахстан является единственной страной-экспортером, это неизбежно создаст угрозу продовольственной безопасности всего региона», - отметил Президент.