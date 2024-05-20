РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:04, 19 Май 2024 | GMT +6

    Достоверной информации о местонахождении вертолета президента Ирана до сих пор нет

    Иран
    Фото: ИРНА

    В районе места крушения вертолета президента Ирана темнеет, там также идет дождь. Поиски борта продолжаются. Об этом сообщил корреспондент иранского телеведения, передает агентство Kazinform со ссылкой на ИРНА.

    — Спасательные бригады добрались до места, где предположительно совершил жесткую посадку вертолет президента Раиси, но из-за дождя образовалась грязь и затруднен проезд для машин и людей, — сказал корреспондент в эфире телеканала IRIB.

    По его данным, зона поиска находится на высоте, и подъехать на машине невозможно, спасателям приходится передвигаться пешком, поэтому спасательная операция столкнулась с трудностями.

    Он добавил, что  местонахождение вертолета пока неизвестно. Сильный туман затруднил спасательные операции. До сих пор нет достоверной информации о местонахождении вертолета. К месту крушения присоединились новые спасательные бригады и несколько альпинистов.

    — Погода очень холодная. Из-за плохих погодных условий поиск и полеты на вертолете невозможны, спасательная операция осуществляется на земле, — сказал журналист.

    Напомним, вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. Позже появилось видео с места падения вертолета с президентом Ирана. Люди молятся за здоровье президента Раиси и его спутников.

    Корреспондент государственного телевидения Ирана, который сопровождал президента Ирана Эбрахима Раиси во время его визита на ирано-азербайджанскую границу, сообщил подробности об аварии вертолета с президентом.

    Иран, вертолет
    Фото: ИРНА
    Теги:
    Происшествия, ЧС Видео Иран Происшествия Мировые новости
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!