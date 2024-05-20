Достоверной информации о местонахождении вертолета президента Ирана до сих пор нет

В районе места крушения вертолета президента Ирана темнеет, там также идет дождь. Поиски борта продолжаются. Об этом сообщил корреспондент иранского телеведения, передает агентство Kazinform со ссылкой на ИРНА.

— Спасательные бригады добрались до места, где предположительно совершил жесткую посадку вертолет президента Раиси, но из-за дождя образовалась грязь и затруднен проезд для машин и людей, — сказал корреспондент в эфире телеканала IRIB.

По его данным, зона поиска находится на высоте, и подъехать на машине невозможно, спасателям приходится передвигаться пешком, поэтому спасательная операция столкнулась с трудностями.

Он добавил, что местонахождение вертолета пока неизвестно. Сильный туман затруднил спасательные операции. До сих пор нет достоверной информации о местонахождении вертолета. К месту крушения присоединились новые спасательные бригады и несколько альпинистов.

— Погода очень холодная. Из-за плохих погодных условий поиск и полеты на вертолете невозможны, спасательная операция осуществляется на земле, — сказал журналист.

Напомним, вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. Позже появилось видео с места падения вертолета с президентом Ирана. Люди молятся за здоровье президента Раиси и его спутников.

Корреспондент государственного телевидения Ирана, который сопровождал президента Ирана Эбрахима Раиси во время его визита на ирано-азербайджанскую границу, сообщил подробности об аварии вертолета с президентом.