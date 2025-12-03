Достиг пяти месяцев: в ФК «Иртыш» прокомментировали слухи о долгах перед игроками

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале, указывается, что из надежных источников стало известно о задолженности перед футболистами. При этом, премиальные якобы не выплачиваются уже на протяжении пяти месяцев.

Ситуацию прокомментировали в ФК «Иртыш», опровергнув информацию. Указывается, что все финансовые обязательства перед футболистами, тренерским штабом и административным персоналом выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

— Информация о подготовке обращения игроков в FIFA не соответствует действительности. «Иртыш» продолжает стабильную работу в рамках утвержденного бюджета и сосредоточен на подготовке к текущему сезону, — отметили в ФК «Иртыш».

В клубе призвали СМИ и болельщиков доверять только проверенным источникам.

Напомним, в середине июня 2025 года был представлен новый главный тренер ФК «Иртыш». Должность получил Ринат Алюетов.