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    17:34, 28 Май 2024 | GMT +6

    Достаточно ли запасов мяса в Казахстане, рассказали в Минсельхозе

    мясо
    Фото: freepik.com

    В Министерстве сельского хозяйства РК рассказали о существующих в стране запасах мяса, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - С начала текущего года по данным Бюро национальной статистки производство мяса составило 353 тысяч тонн, в том числе говядина – 139,1 тысяч тонн, баранина – 37,5 тысяч тонн, конина – 40 тысяч тонн, мясо птицы – 119 тысяч тонн, свинина – 17 тысяч тонн, что больше на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.

    По оперативным данным акиматов запасы мясной продукции в стабфондах (по состоянию на 10 мая) составляют 288,2 тонн, на торговых объектах (в рамках оборотной схемы) – 4,4 тысяч тонн, на предприятиях – 312 тысяч тонн. При этом, отмечают в ведомстве, это запасы только на конкретный момент времени, которые реализуются и пополняются ежедневно.

    - Кроме того, есть достаточные запасы сырья для товаров, а также достаточное поголовье скота для производства мясо-молочных продуктов. Производство продуктов питания не останавливается, поэтому запасы постоянно пополняются. Министерством ведётся постоянный мониторинг запасов социально значимых продовольственных товаров в регионах, - говорится в ответе. 

    Теги:
    Сельское хозяйство Мясо Питание Продукты Общество
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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