Достаточно ли запасов мяса в Казахстане, рассказали в Минсельхозе

В Министерстве сельского хозяйства РК рассказали о существующих в стране запасах мяса, передает корреспондент агентства Kazinform.

- С начала текущего года по данным Бюро национальной статистки производство мяса составило 353 тысяч тонн, в том числе говядина – 139,1 тысяч тонн, баранина – 37,5 тысяч тонн, конина – 40 тысяч тонн, мясо птицы – 119 тысяч тонн, свинина – 17 тысяч тонн, что больше на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.

По оперативным данным акиматов запасы мясной продукции в стабфондах (по состоянию на 10 мая) составляют 288,2 тонн, на торговых объектах (в рамках оборотной схемы) – 4,4 тысяч тонн, на предприятиях – 312 тысяч тонн. При этом, отмечают в ведомстве, это запасы только на конкретный момент времени, которые реализуются и пополняются ежедневно.