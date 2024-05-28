Изменение цен на мясо не исключают в Минсельхозе РК

В Министерстве сельского хозяйства РК заявили о том, что доля погибших во время паводков животных незначительная, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Доля скота, погибшего в результате паводков от общего поголовья сельхозживотных в стране, незначительная: по МРС – 0,02%, по КРС - 0,03%, по лошадям 0,06%, по верблюдам – 0,00001%, по свиньям - 0,03%, по птице – 0,002%. По оперативным данным на 16 мая 2024 года, количество павших животных составило 10 258 голов, из них МРС – 5 279 голов, КРС – 2 581, лошади – 1 140, верблюды – 4, свиньи – 230 и птиц – 1 024 (область Абай – 129, Актюбинская область – 3 232, ЗКО – 2 457, область Улытау – 237, Костанайская область – 2 467, Акмолинская область – 510, Атырауская область – 1 110, Карагандинская область – 89, СКО – 27), - сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.

Отмечается, что в регионах, пострадавших от паводков, доля погибшего скота может быть выше. Но транспортная и торговая логистика страны не нарушена и ничто не мешает свободному перетоку продукции животноводства и продуктов ее переработки из одних регионов в другие.