Досрочные парламентские выборы пройдут в Сербии
Президент Сербии Александр Вучич объявил о проведении досрочных парламентских выборов, передает агентство Kazinform со ссылкой на БЕЛТА.
По его словам, голосование пройдет до окончания срока нынешнего парламента, который рассчитан до декабря 2027 года, однако точные даты будут объявлены позже.
— Учитывая требования блокирующих, представляющих значительное меньшинство в стране, мы пойдем им навстречу, и выборы состоятся досрочно, — подчеркнул он.
Напомним, массовые протесты в Сербии вспыхнули в годовщину обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, произошедшего 1 ноября 2024 года и унесшего жизни 16 человек.
При этом демонстрации проходили и раньше, на протяжении всего 2025 года. С мая протестующие стали выдвигать требование о проведении досрочных выборов. Власти считают, что за организацией протестных акций могут стоять внешние силы.
Накануне произошло нападение участников несогласованного собрания на граждан, присутствовавших на официально заявленном митинге в центре Белграда. Инцидент произошел вечером 2 ноября вблизи здания парламента. Как говорится в заявлении МВД Сербии, «организованная группа участников несогласованного собрания, напала на граждан, находившихся на зарегистрированном публичном мероприятии, бросая в их сторону различные предметы и пиротехнические средства».
Мы подробно рассказывали о трагедии в Нови Саде и массовых демонстрациях, проходивших в стране после нее. Сообщалось также, что премьер-министр Сербии ушел в отставку на фоне массовых протестов.