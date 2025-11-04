РУ
    04:54, 04 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Досрочные парламентские выборы пройдут в Сербии

    Президент Сербии Александр Вучич объявил о проведении досрочных парламентских выборов, передает агентство Kazinform со ссылкой на БЕЛТА.

    Президент Сербии Александр Вучич
    Фото: АР

    По его словам, голосование пройдет до окончания срока нынешнего парламента, который рассчитан до декабря 2027 года, однако точные даты будут объявлены позже.

    — Учитывая требования блокирующих, представляющих значительное меньшинство в стране, мы пойдем им навстречу, и выборы состоятся досрочно, — подчеркнул он.

    Напомним, массовые протесты в Сербии вспыхнули в годовщину обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, произошедшего 1 ноября 2024 года и унесшего жизни 16 человек.

    При этом демонстрации проходили и раньше, на протяжении всего 2025 года. С мая протестующие стали выдвигать требование о проведении досрочных выборов. Власти считают, что за организацией протестных акций могут стоять внешние силы.

    Накануне произошло нападение участников несогласованного собрания на граждан, присутствовавших на официально заявленном митинге в центре Белграда. Инцидент произошел вечером 2 ноября вблизи здания парламента. Как говорится в заявлении МВД Сербии, «организованная группа участников несогласованного собрания, напала на граждан, находившихся на зарегистрированном публичном мероприятии, бросая в их сторону различные предметы и пиротехнические средства».

    Мы подробно рассказывали о трагедии в Нови Саде и массовых демонстрациях, проходивших в стране после нее. Сообщалось также, что премьер-министр Сербии ушел в отставку на фоне массовых протестов.

    Жанар Альжанова
    Автор
