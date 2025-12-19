Дорожную карту роста обрабатывающей промышленности разработают в Казахстане

В обрабатывающей промышленности по итогам 11 месяцев ИФО составил 105,9%, по итогам года ожидается рост на уровне 6%.

Прогноз динамики ключевых отраслей обработки по итогам 2025:

металлургия (40% в структуре обработки): рост 1,1%,

машиностроение (17,5%) – рост 12%,

пищевая промышленность (13,1%): рост 9%.

производство стройматериалов (5,6%): рост 6%

химическая промышленность (5,4%): рост 6%

легкая промышленность (0,7%): рост 5%

На заседании штаба особое внимание уделили прогнозам дальнейшего развития обрабатывающей промышленности как одного из ключевых драйверов экономического роста. Рассмотрены перспективы развития цветной и черной металлургии, реализация проектов, финансируемых по линии холдинга «Байтерек», состояние инфраструктуры в регионах и другие факторы, влияющие на устойчивость роста отрасли.

С учетом необходимости более эффективного использования ресурсного и инфраструктурного потенциала регионов заместитель Премьер-министра поручил подготовить Дорожную карту по обеспечению темпов роста в отраслях обрабатывающей промышленности в 2026 году с фокусом на необходимые меры, критически важные для экономического роста, а также меры поддержки легкой промышленности и производства строительных материалов.

В торговле при росте ИФО в 8,8% за 11 месяцев по итогам года ожидается 8,9%. Почти 72% совокупного вклада в рост торговли обеспечивают пять регионов:

Алматы – 24,6 трлн тенге (торговля автомобилями, машинами и оборудованием, фармацевтическая продукция, шоколад); Астана – 10,9 трлн тенге (реализация природного газа, дизельного топлива, авиационного бензина и керосина, мяса и молочной продукции); Атырауская область – 6,7 трлн тенге (нефтепродукты, машины и оборудование); Карагандинская область – 4,5 трлн тенге (фармацевтические товары, машины и оборудование, косметическая продукция); Шымкент – 3,6 трлн тенге (фармацевтическая продукция, ГСМ, продукция АПК).

В структуре розничной торговли, где задействовано порядка 760 тыс. субъектов бизнеса, товарооборот индивидуальных предпринимателей вырос на 10% и достиг 8,2 трлн тенге. По оперативным данным, объем онлайн-продаж за 11 месяцев составил 3,3 трлн тенге, что на 14,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сельское хозяйство демонстрирует устойчивый рост по всем направлениям. По итогам 11 месяцев ИФО составил 106,1%, по итогам года ожидается рост на уровне 5%, что превышает плановый показатель на 3%.

Рост выше среднереспубликанского уровня зафиксирован в Акмолинской (115,7%), Костанайской (115,4%), Северо-Казахстанской (110,5%), Павлодарской (108,2%), Атырауской областях (107,4%).

На фоне стабильно высоких урожаев традиционных культур более выраженными точками роста в текущем году стали высокомаржинальные масличные и бобовые культуры. Получен рекордный урожай бобовых – свыше 1,1 млн тонн. Впервые объем производства масличных культур достиг 4,7 млн тонн. Сбор хлопчатника составил 428 тыс. тонн – максимальный показатель за последние 18 лет при урожайности 29,6 ц/га.

Как сообщалось ранее, Министерство промышленности и строительства РК завершает работу по созданию Единого реестра отечественных товаропроизводителей.