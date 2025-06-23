Дорожную карту по развитию текстильной промышленности разработают в Казахстане

— Для дальнейшего развития отрасли предусматривается разработка дорожной карты на 2026–2030 годы по развитию новой текстильной промышленности с усилением кластерного подхода и мер по технологической модернизации. В целях повышения эффективности хлопковой отрасли в рамках Комплексного плана по развитию селекции и семеноводства на 2024–2028 годы запланировано увеличение финансирования селекционных программ с 1,5 до 7,5 млрд тенге, реализация девяти научно-технических проектов, в том числе по селекции хлопка и первичному семеноводству, обновление оборудования, подготовка специалистов с привлечением зарубежных организаций, а также модернизация завода по производству хлопковых семян в Туркестанской области (мощность — 1,5 тысячи тонн в год, ввод в эксплуатацию — конец 2025 года), — сообщил Премьер-министр.