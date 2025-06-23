Дорожную карту по развитию текстильной промышленности разработают в Казахстане
Планируется разработать дорожную карту по развитию новой текстильной промышленности на 2026–2030 годы. Об этом говорится в ответе Премьер-министра Олжаса Бектенова на запрос сенаторов, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Для дальнейшего развития отрасли предусматривается разработка дорожной карты на 2026–2030 годы по развитию новой текстильной промышленности с усилением кластерного подхода и мер по технологической модернизации. В целях повышения эффективности хлопковой отрасли в рамках Комплексного плана по развитию селекции и семеноводства на 2024–2028 годы запланировано увеличение финансирования селекционных программ с 1,5 до 7,5 млрд тенге, реализация девяти научно-технических проектов, в том числе по селекции хлопка и первичному семеноводству, обновление оборудования, подготовка специалистов с привлечением зарубежных организаций, а также модернизация завода по производству хлопковых семян в Туркестанской области (мощность — 1,5 тысячи тонн в год, ввод в эксплуатацию — конец 2025 года), — сообщил Премьер-министр.
Кроме того, глава Правительства прокомментировал предложение сенаторов о создании стабилизационных фондов для закупки хлопковой продукции.
— Политика функционирования стабилизационных фондов направлена на обеспечение продовольственной безопасности и стабильности цен на потребительском рынке регионов. Главная задача — оперативное реагирование на рост цен и недопущение дефицита по товарам первой необходимости (хлеб, соль, мясо, масло и др.). Поскольку хлопковая продукция не относится к товарам первой необходимости, считаем нецелесообразным создание отдельного стабилизационного фонда для её закупа, — отметил Олжас Бектенов.
Ранее сообщалось, примут ли в Казахстане закон о развитии хлопковой отрасли.