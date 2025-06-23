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    16:12, 23 Июнь 2025 | GMT +5

    Примут ли закон о развитии хлопковой отрасли в Казахстане, ответил Премьер-министр

    Премьер-министр Олжас Бектенов ответил на предложение сенаторов о принятии закона о развитии хлопковой отрасли, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Олжас Бектенов
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    — До 2021 года действовал Закон «О развитии хлопковой отрасли». Однако чрезмерное регулирование системы хлопковых расписок и соответствующих механизмов, в том числе ограничений на обеспечение залогом, привело к нарушению взаимодействия между финансовыми институтами и предприятиями по переработке хлопка, что негативно сказалось на развитии отрасли, — сообщил глава Правительства в своем ответе на депзапрос. 

    По его словам, в связи с этим было принято решение признать утратившим силу данный закон с 2022 года — для снижения административных барьеров, улучшения инвестиционного климата и облегчения условий деятельности перерабатывающих организаций.

    — Регулирование отрасли осуществляется в рамках Закона «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий» и других нормативных правовых актов. С учетом этого считаем нецелесообразным принятие отдельного специализированного закона, — подчеркнул Олжас Бектенов.

    Ранее сообщалось, что хлопково-текстильный кластер создадут в Туркестанской области.

    Теги:
    Сенат Парламента Сенат Промышленность Экономика Премьер-министр РК
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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