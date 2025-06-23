Примут ли закон о развитии хлопковой отрасли в Казахстане, ответил Премьер-министр

— До 2021 года действовал Закон «О развитии хлопковой отрасли». Однако чрезмерное регулирование системы хлопковых расписок и соответствующих механизмов, в том числе ограничений на обеспечение залогом, привело к нарушению взаимодействия между финансовыми институтами и предприятиями по переработке хлопка, что негативно сказалось на развитии отрасли, — сообщил глава Правительства в своем ответе на депзапрос.

По его словам, в связи с этим было принято решение признать утратившим силу данный закон с 2022 года — для снижения административных барьеров, улучшения инвестиционного климата и облегчения условий деятельности перерабатывающих организаций.

— Регулирование отрасли осуществляется в рамках Закона «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий» и других нормативных правовых актов. С учетом этого считаем нецелесообразным принятие отдельного специализированного закона, — подчеркнул Олжас Бектенов.

Ранее сообщалось, что хлопково-текстильный кластер создадут в Туркестанской области.