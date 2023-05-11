Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Строительство

Дорожники обезопасили перевал Машат в Туркестанской области

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
11 Мая 2023, 17:40
Дорожники обезопасили перевал Машат в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Туркестанским областным филиалом АО «НК «КазАвтоЖол» установлены новые линии электроосвещения на республиканской автотрассе А-2 «Хоргос-Алматы-Тараз-Шымкент-Ташкент» (на участке затяжного перевала Машат), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нацкомпании «КазАвтоЖол».

Специалисты смонтировали 114 штук светодиодных светильников и установили 50 светодиодных дорожных знаков на виражах и опасных участках перевала Машат. Кроме того, на участке установлены новые противоослепляющие экраны от встречного движения протяжённостью 5 километров.


Туркестанская область   Дороги   КазАвтоЖол  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Дастан Букешев назначен главой Департамента экономических расследований по Акмолинской области
Дастан Букешев назначен главой Департамента экономических расследований по Акмолинской области
В центре левого берега Астаны горит строящийся жилой комплекс
В центре левого берега Астаны горит строящийся жилой комплекс
Более 60 участков выкупят для пробивки проспекта Абая в Алматы
Более 60 участков выкупят для пробивки проспекта Абая в Алматы
Толеутай Нураби стал руководителем ДЭР по Карагандинской области
Толеутай Нураби стал руководителем ДЭР по Карагандинской области
Арман Оразалиев возглавил департамент полиции ЗКО
Арман Оразалиев возглавил департамент полиции ЗКО
Экс-глава НПП «Атамекен» подозревается в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки
Экс-глава НПП «Атамекен» подозревается в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки
Законодательство об ОСИ пересмотрят в течение года в Казахстане
Законодательство об ОСИ пересмотрят в течение года в Казахстане
Акмолинский школьник стал обладателем грантов шести вузов США
Акмолинский школьник стал обладателем грантов шести вузов США
В Казахстане около 15-17% супружеских пар страдают бесплодием
В Казахстане около 15-17% супружеских пар страдают бесплодием