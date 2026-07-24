Дорожные закупки почти на два миллиарда теңге предотвратили в области Абай

В Семее выявлены нарушения при планировании государственных закупок на текущий ремонт дорожной инфраструктуры стоимостью 1,8 млрд теңге, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру города.

Проверка показала, что работы планировалось выполнять в течение двух лет, хотя бюджетное финансирование было предусмотрено только на текущий финансовый год. Это создавало риск неэффективного использования государственных средств.

По акту прокурорского надзора нарушения устранены. В результате удалось предотвратить неэффективное расходование бюджетных средств на сумму свыше 1,2 млрд теңге.

Прокуратура продолжает работу по обеспечению законности и контролю за эффективным использованием государственных средств.

Ранее из Вьетнама в Казахстан был возвращен организатор хищения 2,5 млрд теңге при проведении государственных закупок в РГКП «Центр судебной экспертизы МЮ РК».