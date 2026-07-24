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    Дорожные закупки почти на два миллиарда теңге предотвратили в области Абай

    В Семее выявлены нарушения при планировании государственных закупок на текущий ремонт дорожной инфраструктуры стоимостью 1,8 млрд теңге, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру города.

    Госзакупки
    Фото: прокуратура СКО

    Проверка показала, что работы планировалось выполнять в течение двух лет, хотя бюджетное финансирование было предусмотрено только на текущий финансовый год. Это создавало риск неэффективного использования государственных средств.

    По акту прокурорского надзора нарушения устранены. В результате удалось предотвратить неэффективное расходование бюджетных средств на сумму свыше 1,2 млрд теңге.

    Прокуратура продолжает работу по обеспечению законности и контролю за эффективным использованием государственных средств.

    Ранее из Вьетнама в Казахстан был возвращен организатор хищения 2,5 млрд теңге при проведении государственных закупок в РГКП «Центр судебной экспертизы МЮ РК».

    Бюджет Семей Госзакупки Регионы Казахстана Область Абай Государственные закупки Прокуратура Ремонт дорог
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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