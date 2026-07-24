Организатор хищения 2,5 млрд теңге при госзакупках экстрадирован в Казахстан из Вьетнама

Из Вьетнама возвращен организатор хищения 2,5 млрд теңге при проведении государственных закупок в РГКП «Центр судебной экспертизы МЮ РК», передает агентство Kazinform со ссылкой на АФМ.

Напомним, в рамках Комплексного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2023–2025 годы в целях материально-технического оснащения органов судебной экспертизы из республиканского бюджета выделено более 10 млрд теңге.

Однако подозреваемый, действуя в группе с директором РГКП Сатыбалдиевым Р.К., руководителем департамента государственных закупок Искендеровой Д. Б., а также руководителем ТОО «Марк Инвест» и ТОО «Direct Services» Шинтемировой А.А., организовал хищение бюджетных средств путем трехкратного завышения стоимости оборудования и использования фиктивных коммерческих предложений.

Приговором суда Сатыбалдеев Р.К., Искендерова Д. Б. и Шинтемирова А.А. признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.

— В марте 2025 года организатор объявлен в международный розыск, судом заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. В начале текущего года он задержан на территории Социалистической Республики Вьетнам, — сообщили в АФМ.

В результате совместной работы Агентства по финансовому мониторингу, Национального центрального бюро Интерпола и Министерства иностранных дел подозреваемый задержан и возвращен в Республику Казахстан.

Уголовное дело направлено в суд. Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Напомним, в марте 2025 года департаментом АФМ по г. Астана при координации прокуратуры столицы было зарегистрировано досудебное расследование в отношении должностных лиц Центра судебных экспертиз и руководителя ТОО (поставщика) по факту хищения бюджетных средств в сумме более 2 млрд теңге.