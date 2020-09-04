+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 13 °С
Алматы: 27 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Дорожная карта занятости: школы и парки ремонтируют в селах Туркестанской области

4 Сентября 2020 17:11
Поделиться:
Дорожная карта занятости: школы и парки ремонтируют в селах Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Казыгуртском районе Туркестанской области в рамках «Дорожной карты занятости-2020» на 2020-2021 годы на реализацию 8 инфраструктурных проектов предусмотрено 471 070 тыс. тенге. В ходе реализации данных проектов создано 118 новых рабочих мест. Минимальная заработная плата занятых граждан составила 85 тыс. тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

Новости по теме
Общественный совет Акмолинской области определил основные направления работы по реализации Послания
Ради видео для Tik-Tok устроил беспредел на дороге водитель в Алматы Общественные организации обсудили Послание Президента в Павлодаре Крымбек Кушербаев назвал главные цели, поставленные в Послании Президента

В настоящее время начаты строительные работы на 8 проектах.

В их числе капитальный ремонт средних общеобразовательных школ в селах Шарбулак, Какпак, Кызылкия, Кызылата. В этих учебных заведениях проводились наружные и внутренние отделочные работы, уложены асфальт и газон, установлены освещение и камеры видеонаблюдения. В результате для трех тысяч детей будут созданы благоприятные условия для получения качественного образования в красивых и теплых зданиях.

Кроме того, в селе Казыгурт проведен текущий ремонт здания детско-юношеской спортивной школы №2. В нем также обновлены окна и двери здания, установлены пандусы. Здесь созданы условия для занятий спортом около 100 детей.

Также в селе Казыгурт проведен текущий ремонт центрального парка и фонтана. На площади 1850 квадратных метров уложен тротуар, установлены новые скамейки.

Кроме того, в селе Казыгурт проведен текущий ремонт дендропарка, отремонтировано 2326 квадратных метров пешеходной дорожки, асфальтировано 1780 квадратных метров земли, установлено 24 места, построено 105 метров цветочных клумб.

Стоит отметить, что подрядчики, проводящие строительные работы, соблюдали необходимые санитарно-эпидемиологические требования и обеспечили персонал средствами индивидуальной безопасности.


Подписывайтесь на наш канал:

#Инфраструктурные проекты   #Туркестанская область   #Строительство   #Занятость - 2020   #Регионы   #Общество  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив