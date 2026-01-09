11:29, 09 Январь 2026 | GMT +5
Дорогу закроют в области Жетысу из-за непогоды
Ограничение на дороге от поселка Коктума до станции Достык вводится сегодня с 12:30, передает агентство Kazinform.
— В связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Ушарал — Достык» км 84-164 (п. Коктума — ст. Достык). Ориентировочное время открытия — 12 января 2026 года в 08:30, — сообщили в нацикомпании «КазАвтоЖол».
