19:57, 02 Декабрь 2025 | GMT +5
Дорогу закрыли из-за плохой погоды в Кызылординской области
Об ограничении движения в Кызылординской области сообщили в КазАвтоЖол, передает агентство Kazinform.
— 2 декабря 2025 года в 20:00 в связи с ухудшением погодных условий в Актюбинской области вводится ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на участке автодороги «гр.РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — гр.КНР» км. 1240—1362 (от гр.Актюбинской обл. — г. Аральск). — говорится в сообщении нацкомпании.
Ориентировочное время открытие дороги — 3 декабря 2025 года в 05:00.
Ранее сообщалось об открытии движения на трассе в Костанайской и Актюбинской областях.