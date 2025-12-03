РУ
    19:57, 02 Декабрь 2025 | GMT +5

    Дорогу закрыли из-за плохой погоды в Кызылординской области

    Об ограничении движения в Кызылординской области сообщили в КазАвтоЖол, передает агентство Kazinform. 

    снегопад
    Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

    — 2 декабря 2025 года в 20:00 в связи с ухудшением погодных условий в Актюбинской области вводится ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на участке автодороги «гр.РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — гр.КНР» км. 1240—1362 (от гр.Актюбинской обл. — г. Аральск). — говорится в сообщении нацкомпании.

    Ориентировочное время открытие дороги — 3 декабря 2025 года в 05:00.

    Ранее сообщалось об открытии движения на трассе в Костанайской и Актюбинской областях.

    Дороги КазАвтоЖол Кызылординская область Закрытие дорог
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
