Дорогу закрыли из-за плохой погоды в Кызылординской области

— 2 декабря 2025 года в 20:00 в связи с ухудшением погодных условий в Актюбинской области вводится ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на участке автодороги «гр.РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — гр.КНР» км. 1240—1362 (от гр.Актюбинской обл. — г. Аральск). — говорится в сообщении нацкомпании.

Ориентировочное время открытие дороги — 3 декабря 2025 года в 05:00.

Ранее сообщалось об открытии движения на трассе в Костанайской и Актюбинской областях.