Дорогу в двух областях Казахстана открыли для движения

— 2 декабря 2025 года в 18:30 часов на участке автодороги республиканского значения «Костанай — Рудный — Денисовка — Комсомольское — Карабутак» км. 83-0 (уч. с. Т.Жургенова — п.Карабутак) открыто движение транспорта в одном направлении, — говорится в сообщении.

Ранее движение на этой трассе было закрыто в связи ухудшением погодных условий.