    18:50, 02 Декабрь 2025 | GMT +5

    Дорогу в двух областях Казахстана открыли для движения

    Об открытии движения на трассе в Костанайской и Актюбинской областях сообщили в КазАвтоЖол, передает агентство Kazinform.

    Снегопады, метели, ограничение видимости, дорога
    Фото: freepik

    — 2 декабря 2025 года в 18:30 часов на участке автодороги республиканского значения «Костанай — Рудный — Денисовка — Комсомольское — Карабутак» км. 83-0 (уч. с. Т.Жургенова — п.Карабутак) открыто движение транспорта в одном направлении, — говорится в сообщении.

    Ранее движение на этой трассе было закрыто в связи ухудшением погодных условий. 

    Асель Елюбаева
    Автор
