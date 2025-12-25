РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:10, 25 Декабрь 2025 | GMT +5

    Дорогу закрыли до утра в Атырауской области

    В нацкомпании «КазАвтоЖол» рассказали о ситуации на автомобильных дорогах Казахстана к этому часу, передает агентство Kazinform.

    закрытие дорог
    Кадр из видео НК "КазАвтоЖол"

    25 декабря 2025 года с 00:30 в Атырауской области в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке 690-834 км автодороги республиканского значения «Актобе — Кандыагаш — Доссор — Атырау — граница РФ» (от с. Аккистау до с. Курмангазы).

    Ориентировочное время открытия – 25 декабря 2025 года в 07:00 часов.

    Ранее сообщалось об ограничении движения на трассах в Акмолинской и Павлодарской областях.

    Теги:
    Атырауская область КазАвтоЖол Непогода Закрытие дорог
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают