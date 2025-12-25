02:10, 25 Декабрь 2025 | GMT +5
Дорогу закрыли до утра в Атырауской области
В нацкомпании «КазАвтоЖол» рассказали о ситуации на автомобильных дорогах Казахстана к этому часу, передает агентство Kazinform.
25 декабря 2025 года с 00:30 в Атырауской области в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке 690-834 км автодороги республиканского значения «Актобе — Кандыагаш — Доссор — Атырау — граница РФ» (от с. Аккистау до с. Курмангазы).
Ориентировочное время открытия – 25 декабря 2025 года в 07:00 часов.
Ранее сообщалось об ограничении движения на трассах в Акмолинской и Павлодарской областях.