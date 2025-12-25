Движение ограничили в двух регионах Казахстана из-за непогоды

24 декабря с 22:00 в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для грузового и общественного вида автотранспорта на следующих автодорогах Республиканского значения:



Акмолинская область:



- на участке автодороги «Астана –Кокшетау - Петропавлск» км. 18-232 (г. Астана – г. Щучинск);

- на участке автодороги «Астана – Шидерты – Павлодар – Успенка – граница РФ» км 16-200 (г. Астана – граница Павлодарской области);

Павлодарская область:

- на участке автодороги «Астана – Шидерты – Павлодар – Успенка – граница РФ» км 200-254 (граница Акмолинской области – п.Шидерты).

Ориентировочное время открытия дороги - 25 декабря 2025 года в 09:00 часов.