    22:35, 24 Декабрь 2025 | GMT +5

    Движение ограничили в двух регионах Казахстана из-за непогоды

    В нацкомпании «КазАвтоЖол» рассказали о ситуации на автомобильных дорогах Казахстана к этому часу, передает агентство Kazinform.

    24 декабря с 22:00 в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для грузового и общественного вида автотранспорта на следующих автодорогах Республиканского значения:

    Акмолинская область: 

    - на участке автодороги «Астана –Кокшетау - Петропавлск» км. 18-232 (г. Астана – г. Щучинск);

    - на участке автодороги «Астана – Шидерты – Павлодар – Успенка – граница РФ» км 16-200 (г. Астана – граница Павлодарской области);

    Павлодарская область:

    - на участке автодороги «Астана – Шидерты – Павлодар – Успенка – граница РФ» км 200-254 (граница Акмолинской области – п.Шидерты).

    Ориентировочное время открытия дороги - 25 декабря 2025 года в 09:00 часов.

    Теги:
    Закрытие дорог Павлодарская область Акмолинская область
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
